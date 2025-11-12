Μενού

Δημοσκόπηση RealPolls: Η απήχηση Σαμαρά, Τσίπρα και η πρώτη αξιολόγηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Τα πορίσματα της δημοσκόπησης της RealPolls.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό | ΙΝΤΙΜΕ/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σε αντίθεση με ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά ή του Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες φέρεται να βλέπουν θετικά τη μέχρι τώρα δράση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon, που δημοσιεύτηκε σήμερα (12/11). 

Επιπλέον, τα πορίσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων, την στιγμή που μικρότερα κόμματα σημειώνουν πτώση.

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να άγγιξε το 30,6%, ενώ δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 13,9%. Η Ελληνική Λύση κατακτά την τρίτη  θέση με 9,8% ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει μικρή πτώση συγκριτικά με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις έχοντας ποσοστό 7,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνεται στο 5,6%.

δημοσκόπηση
Πρόθεση ψήφου | Δημοσκόπηση Real Polls

Τι απαντούν οι πολίτες σε ένα «κόμμα Σαμαρά» και ένα «κόμμα Τσίπρα»

Οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν ένα κόμμα με ηγέτη τον Αντώνη Σαμαρά. Το 11,1% απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό / αρκετά πιθανό  να το ψηφίσει ενώ 75,2 λένε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό. 

δημοσκόπηση
Κόμμα Αντώνη Σαμαρά | Δημοσκόπηση Real Polls

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Αλέξης Τσίπρας. Στην δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό το 67,8% δήλωσε ότι δεν θα το ψήφιζε, το 9,9% δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό ενώ το 7,7% δδήλωσε ότι είναι αρκετά πιθανό. 

δημοσκόπηση
Κόμμα Αλέξη Τσίπρα | Δημοσκόπηση Real Polls

Δημοσκόπηση RealPolls: Θετικά «βλέπουν» οι πολίτες την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το 33,7% αξιολογεί θετικά – Μάλλον θετικά την νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ έναντι 31,3% (Μάλλον αρνητικά – Αρνητικά), αν κάνουμε το άθροισμα στα ποσοστά του πίνακα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Γκίλφοιλ, είναι συνδεδεμένη άμεσα με την επίτευξη των ενεργειακών συμφωνιών.

δημοσκόπηση
Κίμπερλι Γκιλφόιλ | Δημοσκόπηση RealPolls

Οι πρόσφατες συμφωνίες με τις ΗΠΑ ανακοινώθηκαν κατά τη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία στις 6-7 Νοεμβρίου. Σχετικά με τη συμφωνία για γεωτρήσεις από την αμερικανική ExxonMobil στο Ιόνιο, το 58,3% (30,5% «σίγουρα ναι» και 27,8% «μάλλον ναι») κρίνει ότι αποτελεί θετικό βήμα για τα εθνικά συμφέροντα. 

δημοσκόπηση
Διατλαντική Συνεργασία | Δημοσκόπηση Real Polls


 



 

