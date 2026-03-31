Δημοσκόπηση Star: Ενισχυμένοι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ - Πόσο ανησυχούν οι πολίτες για τις επιπτώσεις του πολέμου

Ενισχυμένοι στην πρόθεση ψήφου φαίνονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, στη νέα δημοσκόπηση της GPO, με αρνητικές τις αξιολογήσεις για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Πλατεία Συντάγματος - Βουλή | ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/EUROKINISSI
Ενισχυμένοι στην πρόθεση ψήφου φαίνονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το STAR, η οποία προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

  • ΝΔ - 26,3%
  • ΠΑΣΟΚ - 12,2%
  • Ελληνική Λύση - 8,9%
  • KKE - 8,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας - 7%
  • ΣΥΡΙΖΑ  - 3,8%
  • Νίκη - 2,3%
  • Φωνή Λογικής - 2,3%
  • Μέρα 25 - 1,9%
  • Δημοκράτες - 1,2%
  • Νέα Αριστερά - 1% 
  • Αναποφάσιστοι - 16,2%
Δημοσκόπηση GPO - Αρνητική αξιολόγηση ΝΔ σε πολλαπλά μέτωπα

Η ΝΔ ενισχύει τα ποσοστά της κατά 1,8% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιανουαρίου και το ΠΑΣΟΚ κατά 1,4%. Ανοδικά κατά 1,3% και το ΚΚΕ ενώ υποχωρούν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Το 31,2% των ερωτηθέντων θα ήθελε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνούν η ΝΔ και ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ το 64,8% θα ήθελε να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση.

Πάνω από 9 στους 10 ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το 56,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να περιορίσει τις συνακόλουθες αυξήσεις σε καύσιμα και αγαθά, σε αντίθεση με το 39,6% που τα αξιολογεί θετικά.

Μόνο το 14% πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού καλύπτει τις αυξήσεις από τον πληθωρισμό, ενώ το 84,3% θεωρεί ότι δεν τις καλύπτει.

Το 64,7% θεωρεί ότι η Πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, ενώ το 77,9% αξιολογεί ως πολύ και αρκετά σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 6,5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 10,9% αρκετά πιθανό.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 6,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 11,5% αρκετά πιθανό.

