Δημοσκόπηση Star: Ενισχυμένοι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ - Πόσο ανησυχούν οι πολίτες για τις επιπτώσεις του πολέμου

Ενισχυμένοι στην πρόθεση ψήφου φαίνονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το STAR, η οποία προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΔ - 26,3%

ΠΑΣΟΚ - 12,2%

Ελληνική Λύση - 8,9%

KKE - 8,1%

Πλεύση Ελευθερίας - 7%

ΣΥΡΙΖΑ - 3,8%

Νίκη - 2,3%

Φωνή Λογικής - 2,3%

Μέρα 25 - 1,9%

Δημοκράτες - 1,2%

Νέα Αριστερά - 1%

Αναποφάσιστοι - 16,2%

Δημοσκόπηση GPO - Αρνητική αξιολόγηση ΝΔ σε πολλαπλά μέτωπα

Η ΝΔ ενισχύει τα ποσοστά της κατά 1,8% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιανουαρίου και το ΠΑΣΟΚ κατά 1,4%. Ανοδικά κατά 1,3% και το ΚΚΕ ενώ υποχωρούν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Το 31,2% των ερωτηθέντων θα ήθελε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνούν η ΝΔ και ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ το 64,8% θα ήθελε να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση.

Πάνω από 9 στους 10 ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το 56,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να περιορίσει τις συνακόλουθες αυξήσεις σε καύσιμα και αγαθά, σε αντίθεση με το 39,6% που τα αξιολογεί θετικά.

Μόνο το 14% πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού καλύπτει τις αυξήσεις από τον πληθωρισμό, ενώ το 84,3% θεωρεί ότι δεν τις καλύπτει.

Το 64,7% θεωρεί ότι η Πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, ενώ το 77,9% αξιολογεί ως πολύ και αρκετά σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 6,5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 10,9% αρκετά πιθανό.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 6,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 11,5% αρκετά πιθανό.

