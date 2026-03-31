Δημοσκόπηση Star: Ενισχυμένοι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ - Πόσο ανησυχούν οι πολίτες για τις επιπτώσεις του πολέμου

Ενισχυμένοι στην πρόθεση ψήφου φαίνονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το STAR, η οποία προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:
- ΝΔ - 26,3%
- ΠΑΣΟΚ - 12,2%
- Ελληνική Λύση - 8,9%
- KKE - 8,1%
- Πλεύση Ελευθερίας - 7%
- ΣΥΡΙΖΑ - 3,8%
- Νίκη - 2,3%
- Φωνή Λογικής - 2,3%
- Μέρα 25 - 1,9%
- Δημοκράτες - 1,2%
- Νέα Αριστερά - 1%
- Αναποφάσιστοι - 16,2%
Δημοσκόπηση GPO - Αρνητική αξιολόγηση ΝΔ σε πολλαπλά μέτωπα
Η ΝΔ ενισχύει τα ποσοστά της κατά 1,8% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιανουαρίου και το ΠΑΣΟΚ κατά 1,4%. Ανοδικά κατά 1,3% και το ΚΚΕ ενώ υποχωρούν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΣΥΡΙΖΑ.
Το 31,2% των ερωτηθέντων θα ήθελε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνούν η ΝΔ και ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ το 64,8% θα ήθελε να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση.
Πάνω από 9 στους 10 ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Το 56,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να περιορίσει τις συνακόλουθες αυξήσεις σε καύσιμα και αγαθά, σε αντίθεση με το 39,6% που τα αξιολογεί θετικά.
Μόνο το 14% πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού καλύπτει τις αυξήσεις από τον πληθωρισμό, ενώ το 84,3% θεωρεί ότι δεν τις καλύπτει.
Το 64,7% θεωρεί ότι η Πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, ενώ το 77,9% αξιολογεί ως πολύ και αρκετά σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών.
Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 6,5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 10,9% αρκετά πιθανό.
Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 6,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 11,5% αρκετά πιθανό.
