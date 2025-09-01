Δούκας για Βασιλίσσης Όλγας: «Παράνομο είναι να υπάρχουν πριβέ δρόμοι»

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση για την αντίδρασή της στο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία, εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας. «Η κυβέρνηση επιστρατεύει κάθε διοικητικό και νομοθετικό μέσο για να εξουδετερώσει παρεμβάσεις μας, όπως αυτή της Βασιλίσσης Όλγας, αγνοώντας τη θέληση των πολιτών», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» της ΚΕΔΕ.

Απαντώντας στην κοινή ανακοίνωση τριών υπουργείων ότι οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων για την Βασιλίσσης Όλγας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, ο κ. Δούκας σχολίασε: «Η διαδικασία που ακολουθήσουμε είναι σύννομη και η προβλεπόμενη. Δεν υπήρξε ποτέ ΦΕΚ πεζοδρόμησης, η Βασιλίσσης Όλγας ήταν εξαρχής δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Εμείς δεν κάναμε κυκλοφοριακή μελέτη εν μέσω covid, αλλά σε πραγματικές συνθήκες με επιστήμονες. Στη δική μας λογική παράνομο είναι στην Αθήνα να υπάρχουν πριβέ δρόμοι».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, η κυκλοφοριακή μελέτη εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας θα επιφέρουν μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά 25% τις ώρες αιχμής. «Είναι μία ρύθμιση που βάζει τάξη στο έργο που γίνεται στο σημείο. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην ποιότητα ζωής και τη θέληση των πολιτών να μειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη συγκεκριμένη ζώνη».

