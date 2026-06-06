Δούρου σε Φάμελλο στην Κεντρική Επιτροπή: «Μας πετάτε στα σκυλιά»

Το ζήτημα της έλλειψης «εμπιστοσύνης» ανέδειξε η Ρένα Δούρου, κατά την παρέμβασή της στην Κεντρική Επιτροπή, καλώντας τον Σωκράτη Φάμελλο να αποδείξει ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε «αυτοδιάλυση» του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr,

Όπως δήλωσε η Ρένα Δούρου, «δεν μπορεί να συζητά η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία βάσει δημοσκοπήσεων και δημοσιευμάτων», ενώ υποστήριξε ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται «εικασίες» πως «κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε στην ΕΛ.Α.Σ. διότι έχουν θέση».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι όσοι και όσες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατεβεί στις εκλογές στο πλαίσιο κάποιου ενωτικού σχήματος, «δεν σημαίνει ότι θα πάμε κόντρα ή θα λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά στην ΕΛ.Α.Σ.» και τάχθηκε υπέρ μιας προγραμματικής συμμαχίας, αντί να γίνεται λόγος για «διαπιστευτήρια» προς το πρόσωπο του Αλέξη. Τσίπρα.

Κλείνοντας, η κ. Δούρου κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να δεχτεί έστω και τώρα την τροπολογία που κατατέθηκε, τονίζοντας πως διαφορετικά «μας πετάτε όλους στα σκυλιά».