Δυσφορία στον ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Φαραντούρη: Ορατό το ενδεχόμενο διαγραφής του

Στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί έντονη δυσφορία για τον Νικόλα Φαραντούρη με συνέπεια να μην αποκλείεται ακόμα και το ενδεχόμενο διαγραφής του μετά από τη στάση του για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει δυσαρέσκεια για τον ευρωβουλευτή ενώ υπενθυμίζεται ότι υπήρξε επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου μαζί του, με τον πρόεδρο του κόμματος να του ζητά διευκρινίσεις και εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαξιμιλιανός είχε γράψει στο Reader πριν από λίγες ημέρες ότι ο Φαραντούρης «είναι ήδη σε ανοικτή επικοινωνία με την Μαρία Καρυστιανού» και δεν έχει πρόβλημα να δοκιμάσει την τύχη του με όποιον εμφανίσει μια δυναμική».

Ο Νικόλας Φαραντούρης διαβεβαίωσε ότι «είναι ΣΥΡΙΖΑ» ωστόσο προχώρησε σήμερα (07/01) σε νέες δηλώσεις στον ΣΚΑΪ όπου επανέλαβε όσα έχει δηλώσει δημόσια, επισημαίνοντας ότι δεν έχει απομακρυνθεί από καμία θέση ή αρχή του.

«Αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλη οδό, θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον ελληνικό λαό», τόνισε ο κ. Φαραντούρης. «Οτιδήποτε συμβεί, θα το ακούσετε από μένα. Δεν μου αρέσουν οι κοτολογίες, η μελλοντολογία ή η σπέκουλα, ούτε η εσωστρέφεια. Η έμφαση που δίνω πάντα είναι στα καθημερινά προβλήματα του τόπου μου».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με την κ. Καρυστιανού, ο ευρωβουλευτής σημείωσε: «Με την κ. Καρυστιανού είχαμε μια θεσμική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου, με θέμα το άρθρο 86 και τη διαφθορά στη χώρα. Από εκεί και πέρα, με ρωτήθηκε πώς θα αντιλαμβανόμουν μια πιθανή μετεξέλιξη ενός κινήματος πολιτών σε πολιτικό φορέα, και απάντησα ότι θα ήταν απόλυτα καλοδεχούμενο».

Καταλήγοντας, ο κ. Φαραντούρης τόνισε: «Δεν προεξοφλώ τίποτα. Ενδεχομένως άλλοι προεξόφλησαν συμμετοχή τους σε κόμματα πριν καν ανακοινωθούν. Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Η κ. Καρυστιανού είπε καλά λόγια για μένα και ανταποδίδω. Είναι μια δραστήρια γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, εκτός κομματικού σωλήνα, και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική, εγώ λέω ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενοι».



