Εκκινεί η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης - Στόχος να ενισχυθούν τα διλήμματα της κάλπης

Τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος ενεργοποιεί σήμερα η κυβέρνηση με την κατάθεση της πρότασης της ΝΔ στη Βουλή η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα.

Στόχος της «γενναίας, τολμηρής» και αντίστοιχης των αναγκών των εξελίξεων πρότασης – όπως την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός – είναι αφενός ν’ αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού θα διευκολύνει την ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και εκείνων της αντιπολίτευσης, αφετέρου να πάψει ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκεται να ενισχύσει τα διλήμματα της κάλπης, λειτουργώντας σύμφωνα με συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ως ένα άτυπο μπρα ντε φερ μεταξύ ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη ημέρα της χώρας με ορίζοντα το 2030 και έωλων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες.

«Η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις διαχωριστικές γραμμές», σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη. Η σύγκριση των προτάσεων εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη ΝΔ το 2019 και 2023 και πλέον έχουν μετακινηθεί στη δεξαμενή της «γκρίζας ζώνης».

Μετά τη σημερινή παρουσίαση της τελικής εισήγησης της ΝΔ, ακολουθεί η σύσταση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και η συζήτηση στην Ολομέλεια. Η ψήφιση των προς αναθεώρηση άρθρων σύμφωνα με το Άρθρο 110 του Συντάγματος γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα.

Η πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 16: Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή μη κρατικό/μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επιπέδου των παρεχομένων σπουδών.

Άρθρο 86: Κατάργηση «αμελλητί» και αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Προκαταρκτική εξέταση από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Εναλλακτικά προαξιολόγηση ποινικής ευθύνης Υπουργών από μεικτό δικαστικοπολιτικό όργανο. Άσκηση δίωξης με απόφαση Βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.

Άρθρο 90 παρ. 5 : Προαγωγές στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες.

Άρθρο 103: Επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο Δημόσιο. Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, με δυνατότητα συμμετοχής και του ΑΣΕΠ.

Άρθρο 30: Μια εξαετής θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας (με μεταβατική για τον υπηρετούντα Πρόεδρο).

Άρθρο 51 παρ. 4: Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Επικράτειας.

Άρθρο 81 παρ. 2: Δυνατότητα πρόβλεψης με νόμο λειτουργικού ασυμβιβάστου βουλευτή/υπουργού και προσωρινής αναπλήρωσης.

Άρθρο 54 παρ. 1, 3: Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της χώρας. Με νόμο μπορεί να προβλέπεται ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες .

Άρθρο 21: Κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη. Λήψη υπόψη διαγενεακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

Άρθρο 73 παρ. 1: Συνταγματική κατοχύρωση αρχών καλής νομοθέτησης: Επαρκούς προνομοθετικής διαβούλευσης, αξιολόγησης της εφαρμογής του νόμου και μέτρων κωδικοποίησης της νομοθεσίας.

Άρθρο 79: Ο προϋπολογισμός οφείλει να διασφαλίζει τη δημοσιονομική ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων και τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Κατάθεση και δημοσιότητα ετήσιου απολογισμού εκ μέρους φορέων που χρηματοδοτούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τον κρατικό προϋπολογισμό.