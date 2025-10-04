Έκλεψαν το πορτοφόλι του αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Θεοδωρόπουλου ενώ δειπνούσε με τον Κυρανάκη

Θύμα κλοπής κατήγγειλε πως έπεσε ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Νοτίου Τομέα, Χρήστος Θεοδωρόπουλος, καθώς την ώρα που δειπνούσε με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιτήδειος του άρπαξε το πορτοφόλι.

Ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος το βράδυ της Παρασκευής (10/4) ήταν μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σε εστιατόριο της Γλυφάδας, όταν άγνωστος του άρπαξε το πορτοφόλι μέσα από το σακάκι του.

Όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης, μέσα στο πορτοφόλι του είχε 1.300 ευρώ και προσωπικά του έγγραφα.

Διαβάστε ακόμη: Κοντά στις εκλογές το κόμμα Σαμαρά: Έντονο παρασκήνιο με Δένδια «σε γραμμή αντιπολίτευσης»

Άμεσα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας και κατέθεσε μήνυση.