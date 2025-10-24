Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστά η λειψυδρία για την Αττική.

Με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων. Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες.

Προτεραιότητα στην προστασία του δημόσιου αγαθού

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών και μέτρων για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων που εγκυμονεί η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τέθηκε η προστασία του δημόσιου αγαθού του νερού για όλους τους πολίτες.

Σχετικές ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, αναμένεται να υπάρξουν τις επόμενες εβδομάδες.