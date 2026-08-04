Εκτός κόμματος Καρυστιανού η Κατερίνα Μουτσάτσου: Νέο κύμα παραιτήσεων και τριγμοί στην ηγεσία

Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής των παράκτιων αλιέων Τάκης Κοτσόργιος ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την Ελπίδα για την Δημοκρατία, εξαπολύοντας πυρά κατά της ηγεσίας για έλλειμμα εσωτερικής δημοκρατίας και προβλήματα στη λειτουργία του κόμματος.

Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, μέλος έως πρόσφατα του κινήματος της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέρει στη δήλωσή της: «Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδα αυτής».

«Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια».

Στην ίδια ανακοίνωση καταλήγει: «Εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, και δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το «όνειρο» που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση».