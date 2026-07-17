Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις και σήμερα (17/7) στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται πως ο Παύλος Πολάκης αποσύρεται από την κούρσα για την προεδρία της ΚΟ.

Νωρίτερα, με μία αινιγματική ανάρτηση στο facebook, ο Κρητικός βουλευτής είχε προϊδεάσει για την κίνησή του, γράφοντας «Στράτα μου ίδια ήσουνα / κι ίδια πομενεις πάντα…/ και δεν χωρουν στο δρομο μου / των αλλονών κουμάντα!

Χαιρετίσματα απο Σφακιά σε όλους τους καλούς! Οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δειξανε και το πραγματικο τους μποι και το ηθικο τους αναστημα….ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ….».

Πολάκης - Η επιστολή της απόσυρσης

Ο κ. Πολάκης εξέδωσε δήλωση σχετικά με την απόσυρσή του από τη διεκδίκηση:

«Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια.

Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).

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Αυτά μέχρι την «ανεξήγητη» στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις.

Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.

Σήμερα, είμαι μπροστά σε μια ακόμα δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της εργασίας, θα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους, αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνη.

Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ότι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές. Άραγε, το αν οι Βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;

Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας; Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων να έχουμε δυο υποψηφιότητες;

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει. ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου».

Πολάκης - ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ αποχωρήσεων και σήμερα

Μετά την τελευταία αυτή κίνηση του Παύλου Πολάκη, μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου, για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Σφακιανός βουλευτής δεν θα διεκδικήσει θέση στην Κεντρική Επιτροπή.

Και τη δική του παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε προ ολίγου ο βουλευτής Λάρισας, Βασίλης Κόκκαλης, μαρκάροντας έτσι την πέμπτη αποχώρηση από τις τάξεις του κόμματος μόνο τη σημερινή (17/7).

Η παραίτηση του κ. Κόκκαλη είναι η πέμπτη σε σειρά μόνο για σήμερα, με άλλους τέσσερις μέχρι πρότινος πλλιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν το «διαζύγιό» τους:

Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε πως ανεξαρτητοποιείται, ενώ εξηγώντας την απόφασή της υπογράμμισε πως «πάντα πάλευε για έναν στόχο, αλλά αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα».

ανακοίνωσε πως ανεξαρτητοποιείται, ενώ εξηγώντας την απόφασή της υπογράμμισε πως «πάντα πάλευε για έναν στόχο, αλλά αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές Ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (17/7) την παραίτησή του, αναφέροντας «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ [...]: Ευχαριστώ!».

ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (17/7) την του, αναφέροντας «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ [...]: Ευχαριστώ!». Ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανακοίνωσε επίσης την ανεξαρτητοποίησή του

ανακοίνωσε επίσης την ανεξαρτητοποίησή του Ο βουλευτής Διονύσης Καλαματιανός δήλωσε σχετικά με την ανεξαρτητοποίησή του πως «Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας».