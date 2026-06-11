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ΕΛΑΣ: Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής - Το βιογραφικό του

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης θα είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, στο πλασίο της οργανωτικής της συγκρότησης.

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Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Μίλτος Χατζηγιαννάκης | Facebook / Μίλτος Χατζηγιαννάκης
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Στην στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής προχώρα η ΕΛΑΣ, στο πλασίο της οργανωτικής της συγκρότησης, όπως ενημέρωσε μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης θα είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης.

Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού σε όλη την Ελλάδα, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα Myelas.gr σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί και διαδραστικά με δυνατότητες ενημέρωσης, συζήτησης, διάδρασης και συντονισμού όλων των μελών της Συμπαράταξης.

ΕΛΑΣ: Ποιος είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Αθηνών.

Εξελέγη Δήμαρχος Σκύρου (2014-2019) και βουλευτής Εύβοιας (2019-2023). Δραστηριοποιήθηκε έντονα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού σε όλη την Ελλάδα, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα Myelas.gr σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί και διαδραστικά με δυνατότητες ενημέρωσης, συζήτησης, διάδρασης και συντονισμού όλων των μελών της Συμπαράταξης.

Ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Αθηνών. Εξελέγη Δήμαρχος Σκύρου (2014-2019) και βουλευτής Εύβοιας (2019-2023). Δραστηριοποιήθηκε έντονα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης.»

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