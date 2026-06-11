Στη Νίκαια την Δευτέρα η πρώτη ανοικτή εκδήλωση της ΕΛΑΣ: Το «παρών» δίνει και ο Αλέξης Τσίπρας

Ανοικτή εκδήλωση διοργανώνει η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας στις 15 Ιουνίου στη Νίκαια, όπου οι πολίτες που θα παρευρεθούν θα μπορούν να μιλάνε και να συμμετέχουν ενεργά στον πολιτικό διάλογο με πρόεδρο του κόμματος.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 17ης Αυγούστου (Οσίας Ξένης) στην Νίκαια, την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 19:30, ενώ αποτελεί την πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως έγινε και στις εκδηλώσεις Unmute που πραγματοποιήθηκαν από νέους στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα, στο επίκεντρο της ανοικτής συνάντησης θα είναι οι πολίτες της Νίκαιας που θα πάρουν τον λόγο και θα μιλήσουν για τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν και για όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν.

Το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε» είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της επικοινωνίας με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς η έμφαση μετατοπίζεται στο λόγο των πολιτών.

Κυρίαρχη επιδίωξη είναι να μιλήσουν και να ακουστούν οι πολίτες, να μοιραστούν την οπτική τους για όλα τα θέματα και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική διαδικασία για την επίλυσή τους. Στην εκδήλωση της Νίκαιας την Δευτέρα 15 Ιουνίου θα είναι παρών για να τους ακούσει και να μιλήσει μαζί τους ο Αλέξης Τσίπρας.