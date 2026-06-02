Ελένη Πορτάλιου: Πέθανε η εμβληματική προσωπικότητα της Αριστεράς

Ελένη Πορτάλιου | Eurokinissi / Αντώνης Νικολόπουλος
Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, μία από τις πιο εβληματικές προσωπικότητες της Αριστεράς.

Η Ελένη Πορτάλιου ήταν καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ και διετέλεσε πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων), σε νεαρή ηλικία.

Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς: ΚΚΕ Εσωτερικού, ΑΚΟΑ και αργότερα ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθήνας (2010–2014) με την παράταξη «Ανοιχτή Πόλη».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό την Ελένη Πορτάλιου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Η Ελ. Πορτάλιου αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Εντάχθηκε στην Αριστερά από νεαρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια τη δικτατορίας, υπέστη διώξεις συλλήψεις και φυλακίσεις.

Η μακρόχρονη καριέρα της ως καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνδέθηκε με την πρωτοπόρα έρευνα και τη μέριμνα για τη διδασκαλία, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος της.

Η Ελ. Πορτάλιου υπήρξε μια διανοούμενη της Αριστεράς που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες. Οι μάχες για την πόλη, οι φεμινιστικές συλλογικότητες, οι συνδικαλιστικοί αγώνες του πανεπιστημίου και του κλάδου των μηχανικών και βεβαίως η αυτοδιοίκηση υπήρξαν πεδία που η Ελ. Πορτάλιου άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα.

Στις δημοτικές εκλογές του 2010, η Ελ. Πορτάλιου ήταν η επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για τον Δήμο Αθηναίων. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της».

