Επεκτείνεται στα Στενά του Ορμούζ η επιχείρηση «Aspides»: Τα σενάρια που θέλουν την Αθήνα να στέλνει δύο πλοία

Σε εφαρμογή τίθεται η επιχείρηση «Aspides», στα Στενά του Ορμούζ και η Αθήνα φέρεται να είναι έτοιμη να αποστείλει δύο πολεμικά πλοία.

Πρόκειται για αμυντική ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τον ευρύτερο Ινδικό Ωκεανό, η οποία τώρα θα επεκταθεί και στον Περσικό Κόλπο.

Ναύαρχος, μιλώντας στο Action24, σημειώνει αναφορικά με την πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας: «Δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Η επέκταση της επιχείρήσεων Aspides στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, απαιτεί ομοφωνία ως προς την αλλαγή αποστολής. Δηλαδή 27 κράτη πρέπει να συμφωνήσουν επ' αυτού», ανέφερε αρχικά.

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«Η επιχείρηση Aspides διεξάγεται με φρεγάτες οι οποίες είχαν αναλάβει την προστασία εμπορικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς. Τώρα όμως, η κύρια αποστολή είναι η αποναρκοθέτηση».

Κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να στείλει πολεμικά πλοία

Αναφορικά με το αν η Ελλάδα μπορεί να στείλει πολεμικά πλοία στην πειροχή, ο ναύαρχος δήλωσε: «Διαθέτουμε δύο ναρκοθηρευτικά, ικανά να κάνουν αποναρκοθέτηση. Αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να πάρει τουλάχιστον δύο μήνες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι Ιρανοί, δεδομένου ότι γνωρίζουν που είναι οι νάρκες, υποθετικά θα βοηθήσουν στην αποναρκοθέτηση.

Ωστόσο, ο ναύαρχος τονίζει ότι, δεν βλέπει μέλλον στη συμφωνία. Δήλωσε ότι, θεωρεί ότι το κείμενο λειτουργεί σαν προχέδιο συμφωνίας για να ξεκινήσουν και πάλι οι διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα πέσουν υπογραφές την Παρασκευή. Παράλληλα, έκανε λόγο για διχογνωμία ΗΠΑ και Ισραήλ, η οποία φρενάρει τη διαδικασία.