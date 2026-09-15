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Επιμένει ο Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας: «Να επιδοτείται η εργασία αντ' αυτού - Προσωπική μου άποψη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ξανά ότι η θέση του για το επίδομα ανεργίας δεν αποτελεί κυβερνητικό σχεδιασμό.

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Παύλος Μαρινάκης
Παύλος Μαρινάκης | Eurokinissi
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Επανερχόμενος στην αμφιλεγόμενη άποψη που εξέφερε για το επίδομα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η θέση του δεν αποτελεί κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Δεν είναι θέση της κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά», τόνισε. Ανέφερε ότι πρόκειται για τους εποχικά εργαζόμενους, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος ανεργίας.

Σημείωσε ακόμα ότι η σχετική συζήτηση αφορά αποκλειστικά την προσωπική του άποψη για την ενίσχυση της επιστροφής στην εργασία και επέμεινε στην ανάγκη να ανοίξει κάποια στιγμή η συζήτηση ώστε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, «να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία».

    

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