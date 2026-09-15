Τσίπρας για «ψαλίδι» στο επίδομα ανεργίας: «Δεν είναι άποψη του Μαρινάκη, αλλά σχέδιο του Μητσοτάκη»

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) είχε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, στο κεντρικό κτίριο του Οργανισμού στον Άλιμο.

Στη συνάντηση, στην οποία κυριάρχησε το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας, παρευρέθηκαν ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας και η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας Νεκταρία - Ελευθερία Αγγελάκη, με την συζήτηση να επικεντρώνεται στις κυβερνητικές προθέσεις γύρω από το επίδομα ανεργίας.

Τσίπρας για επίδομα ανεργίας: «Δεν είναι άποψη Μαρινάκη, αλλά σχέδιο Μητσοτάκη»

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «προσωπικών θέσεων» του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Ο εν λόγω προ ημερών πρότεινε την επαναξιολόγηση του επιδόματος ανεργίας από το μηδέν και τη χορήγησή του για μόλις δύο μήνες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κεντρική κυβερνητική γραμμή που επιβεβαιώθηκε και από τις τοποθετήσεις του Μάκη Βορίδη περί εξορθολογισμού:

Ο κ. Τσίπρας αντιπαρέβαλε: «Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λέγανε την προσωπική τους άποψη.

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Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κύριος Μαρινάκης. Το ότι ο πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.

Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος, αλλά και ο κύριος Βορίδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος. Ποια είναι εδώ η ουσία; Η ουσία είναι ότι μας λένε ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι».

Τσίπρας: «Δεν είναι δώρο, οι εργαζόμενοι πληρώνουν το μάρμαρο»

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι αν πρέπει να γίνει εξορθολογισμός δεν πρέπει να γίνει στο επίδομα ανεργίας, αλλά στα φαινόμενα σπατάλης στον δημόσιο τομέα:

«Πρώτα απ' όλα, το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία. Είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή, παρακρατείται από τον μισθό του εργαζόμενου ακριβώς για να μην βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας.

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Αν χρειάζεται λοιπόν κάποιος εξορθολογισμός, όπως είπε ο κύριος Βορίδης, ο εξορθολογισμός δεν είναι στα επιδόματα που παίρνουνε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ειδικά εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις αγροτικές εργασίες, στην οικοδομή.

Αν χρειάζεται εξορθολογισμός, είναι στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες, στη διαφθορά. Εκεί χρειάζεται επειγόντως εξορθολογισμός και όχι στις πενιχρές κοινωνικές παροχές προστασίας, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους που, θα έλεγε κανείς, από την περίοδο της κρίσης μέχρι σήμερα είναι αυτοί που έχουν πληρώσει το μάρμαρο».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε στη δυσανάλογη, όπως τόνισε, φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών έναντι του κεφαλαίου, απευθύνοντας κάλεσμα για κοινωνική αλληλεγγύη:

«Η Ελλάδα είναι η χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χειρότερη αναλογία σε σχέση με τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, πληρώνει πιο ακριβά φόρους, βαρύτερους φόρους από ό,τι το κεφάλαιο.

Και το στοιχειώδες που πρέπει να πούμε είναι ότι θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστασίας και όχι μια απάνθρωπη λογική όπου ο καθένας θα παλεύει να επιβιώσει μόνος του.

Εγώ λοιπόν σήμερα βρέθηκα εδώ δίπλα σας για να στηρίξω το αίτημα που έρχεται από άκρη σε άκρη, από όλους τους κλάδους της εργασίας. Αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μη γίνουν πράξη.

Γιατί επαναλαμβάνω, είναι σχέδιο, δεν είναι απόψεις. Σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό, αλλά όχι μόνο αντεργατικό και απάνθρωπο. Και οφείλουμε, ως κοινωνία να υψώσουμε μία ασπίδα προστασίας στις στοιχειώδεις κατακτήσεις των εργαζόμενων, διότι θα οδηγηθούμε σε μία λογική κανιβαλισμού και αυτό πρέπει να αποτραπεί».