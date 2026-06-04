Τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία, σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή σηματοδοτεί η ολιγόωρη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σόφια σήμερα, Πέμπτη (04/06), το πρωί και η συνάντησή του με τον νέο Βούλγαρο ομόλογό του Rumen Radev.

Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κ. Radev με τη νέα του ιδιότητα, μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία.

Ελλάδα και Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες, εταίροι και σύμμαχοι στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, με σημαντική συνεργασία και προοπτική συνεργειών σε πρότζεκτ διασυνδεσιμότητας στην ενέργεια και στις μεταφορές (Κάθετος Διάδρομος LNG), έργα σημαντικά για τις δύο χώρες, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι η Ελλάδα πρόσφατα, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα της Σόφιας για αντιμετώπιση πιθανών απειλών ενίσχυσε ενεργά την αεράμυνα της Βουλγαρίας, δημιουργώντας μια «ομπρέλα ασφαλείας» στην περιοχή.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Μαυροβούνιο, όπου το βράδυ θα παρακαθήσει στο δείπνο ηγετών της Ε.Ε. και ηγετών των χωρών Δυτικών Βαλκανίων. που παραθέτει ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Jakov Milatovic με αφορμή τους εορτασμούς της εθνικής επετείου της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων.

Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ε.Ε. ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Παραμένει η θέση της ότι πρόκειται για μια διαδικασία που εξαρτάται από τις επιδόσεις του κάθε υποψήφιου κράτους-μέλους. Πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί μεταρρυθμίσεις και συμμόρφωση με τα προαπαιτούμενα της ενταξιακής διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ε.Ε.. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών.

Η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί προτεραιότητα με ορίζοντα την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.