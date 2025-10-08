Επιστρέφει στη ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης: Είχε τεθεί εκτός ΚΟ μετά το σχόλιο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής που είχε διαγραφεί για το σχόλιό του σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή.

Η επιστροφή του βουλευτή στο κυβερνών κόμμα ανακοινώθηκε επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής το πρωί της Τετάρτης.

Δημήτρης Κυριαζίδης: Η χυδαιότητα για την Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης, σε μία πρωτοφανή κίνηση, κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με φόντο την τραγωδία στα Τέμπη, είπε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε νύξη για τον αν θα κάνει παιδί.

Όλα άρχισαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου δέχθηκε επίπληξη από τον Νικήτα Κακλαμάνη για τη μεγάλη διάρκεια της ομιλίας της.

Κάπου εκεί παρενέβη ο βουλευτής Δράμας ο οποίος φώναξε χωρίς δισταγμό στη Ζωή Κωνσταντοπούλου «πήγαινε κάνε κανένα παιδί να ηρεμήσεις».

Αμέσως παρενέβη ο προεδρεύων, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που είπε στον Κυριαζίδη να ζητήσει συγγνώμη.

Θέση πήρε και η Σοφία Ζαχαράκη για την απίστευτη απρέπεια του συναδέλφου της. «Δεν κρινόμαστε από τα παιδιά μας οι γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά.

Εκ μέρος του ΚΚΕ, ο Θανάσης Παφίλης είπε ότι ήταν απαράδεκτο και απάνθρωπο το σχόλιο, ενώ ο Νίκος Παππάς ζήτησε την καταδίκη του συμβάντος και να εξαντληθεί η αυστηρότητα.

«Ζητήστε επιτέλους συγγνώμη», είπε ο Παύλος Γερουλάνος από πλευράς ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον «γαλάζιο» βουλευτή.

Η συγγνώμη και η διαγραφή από την ΚΟ της ΝΔ

Παρά το ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε ζητήσει συγγνώμη από την κ. Κωνσταντοπούλου, διαγράφηκε από την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο περί «υποκριτικής» συγγνώμης.

Η απόφαση το κόμματος ανέφερε: «Σήμερα, την 7η Μαρτίου 2025 συνήλθε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρόεδρου της, Βουλευτή κ. Ιωάννη Τραγάκη, κατόπιν του υπ’αρ. 5/7.3.25 εγγράφου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σύμφωνα με το οποίο παραπέμπεται στην Επιτροπή με το ερώτημα της διαγραφής του από μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με βάση την περίπτωση β) του άρθρου 20 και το άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κ. Δημήτριος Κυριαζίδης με την αντικοινοβουλευτική και αντισυναδελφική συμπεριφορά του εντός της Ολομέλειας της Βουλής, επέλεξε να θέσει τον εαυτό του εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Κατόπιν τούτων, ο Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης διαγράφεται από μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας».

Το ομοφοβικό σχόλιο για τον Στε΄φανο Κασσελάκη

Ο βουλευτής Δράμας είχε προβεί και σε ομοφοβικό σχόλιο κατά του Στέφανου Κασσελάκη στο παρελθόν.

Μιλώντας στο STAR Βορείου Ελλάδος, ο Δημήτρης Κυριαζίδης αναφέρθηκε με υποτιμητικό τρόπο για τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, προδίδοντας μία ρατσιστική νοοτροπία για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του κ. Κασσελάκη.

«Συνέβη και πρόσφατα με τον νεοεκλεγέντα, δεν ξέρω πως..», ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης με τη δημοσιογράφο να του λέει «πρόεδρο».

«Πρόεδρο, εντάξει... Ο, η... Λέμε πως έχουν τα πράγματα σήμερα», σχολίασε. Μάλιστα, μετά από σχόλιο της δημοσιογράφου ο βουλευτής είπε πως οφείλουμε να... «σεβαζόμαστε».

Το σχόλιο του κ. Κυριαζίδη αναπαρήγαγε με ανάρτησή της στο Facebook η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα Τάνια Ελευθεριάδου. «Ομοφοβικός βουλευτής Μητσοτάκη», είχε γράψει στην ανάρτησή της.

«Σεβάζονται τις απόψεις του βουλευτή Κυριαζίδη και εξακολουθούν ακόμη να τον διατηρούν στην Κ.Ο ;», αναφερόταν σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.