Επίθεση Κυρανάκη σε Λυμπερόπουλο: «Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μαντράδων»

H ρύθμιση για την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό, και η ρύθμιση για τη μετάβαση των οχημάτων ταξί στην ηλεκτροκίνηση, συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την ακρόαση των ενδιαφερόμενων φορέων, στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο:

«Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος - Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές - οδικές - εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Σε υψηλούς τόνους ήταν η τοποθέτηση του Ευθύμιου Λυμπερόπουλου, προέδρου του ΔΣ Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να σπάσει τη δημόσια μεταφορά, υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, αλλά «δεν θα τα καταφέρει.

Θα περάσετε από τα κορμιά μας» είπε ο κ. Λυμπερόπουλος. Κλήθηκε μάλιστα από την πρόεδρο της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, Φωτεινή Αραμπατζή να μην χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως, ότι η κυβέρνηση έχει «χουντικές απόψεις».

Ο κ. Λυμπερόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε διαβούλευση με την κοινωνία των ταξιτζήδων, και ότι με την επιβολή της ηλεκτροκίνησης δεν θα μπορούν τα ταξί να κάνουν μεγάλες διαδρομές, όπως τον γύρο της Πελοποννήσου. Δεν μπορεί με το «αποφασίζω και διατάσσω» να επιβάλλεται αμέσως η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη το έχουν πάει στο 2035 είπε ο κ. Λυμπερόπουλος. Για τα ΕΙΧ με οδηγό, είπε ότι αυτό που θέλει είναι να τεθούν κανόνες και όχι έναν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Κυρανάκης: «Ο κ. Λυμπερόπουλος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μαντράδων»

Παράλληλα, σκληρή επίθεση στον κ. Λυμπερόπουλο εξαπέλυσε ο κ. Κυρανάκης κλείνοντας τη συνεδρίαση της ακρόασης φορέων, λέγοντας ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης και των «μαντράδων».

Όπως αποδεικνύεται από τις τοποθετήσεις όλων των φορέων, το υπουργείο δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα κανενός, είπε ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος στον κ. Λυμπερόπουλο: Ίσα-ίσα, με έκπληξη μου, είδα πλήρη ταύτιση της τοποθέτησης του ΣΑΤΑ με την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία LΥFT, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός.

«Αποδείξατε σήμερα ότι εκπροσωπείτε συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, αποδείξατε ότι εκπροσωπείτε συμφέροντα των «μαντράδων» και αποδείξατε ότι δεν εκπροσωπείτε τα συμφέροντα των οδηγών ταξί στους οποίους ζητάτε ένα εξαντλητικό ενοίκιο» είπε ο κ. Κυρανάκης, με τον κ. Λυμπερόπουλο να σχολιάζει «αυτή είναι η Ομάδα Αλήθειας» και, λίγο αργότερα, να αποχωρεί από την αίθουσα φωνάζοντας «ντροπή».

Ακολούθως και αφού επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη, ακόμα και μέχρι την Ολομέλεια «να βρούμε μια ακόμη πιο ισορροπημένη λύση η οποία θα δίνει δουλειά σε όλους, και θα επιτρέπει σε όλους τους κλάδους, που έχουν επενδύσει, να μπορούν να κάνουν μεταφορικό έργο με δίκαιους όρους» ο κ. Κυρανάκης κατηγόρησε τον κ. Λυμπερόπουλο για «στοχοποίηση και της κυβέρνησης και δική μου προσωπικά. Εδώ απ' έξω υπάρχουν φυλλάδια με τη δική μου φωτογραφία, που παρακινούν σε βία, και μάλιστα σήμερα ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ να λέει ότι θα μπουν και οι φωτογραφίες όλων των βουλευτών της ΝΔ στα ταξί, προφανώς με όρους στοχοποίησης και απειλών».-