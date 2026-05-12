Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές επιμένουν παρά τα κυβερνητικά «όχι» - Σε πορεία Συνεδρίου η ΝΔ

Αντεπίθεση στη μονοθεματική, όπως τη χαρακτηρίζει, ατζέντα της αντιπολίτευσης κάνει η κυβέρνηση, πατώντας γκάζι στις μεταρρυθμίσεις και προωθώντας τα παραδοτέα. Στο Μέγαρο Μαξίμου διακρίνουν αναβρασμό στην κεντροαριστερή «πολυκατοικία» και «ανταγωνισμό» για τη δεύτερη και τρίτη θέση υπό την έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλά και των ισορροπιών που πιθανόν να αλλάξει η είσοδος στην πολιτική της Μαρίας Καρυστιανού. Σε αυτό τον ανταγωνισμό, που προκαλεί «εκνευρισμό», αποδίδουν και τις διαρκείς επιθέσεις στην κυβέρνηση.

Το κυβερνητικό επιτελείο προχωρά με μεγάλη ταχύτητα το κυβερνητικό έργο και τις πολιτικές που δίνουν λύσεις σε προβλήματα μίας σειράς κοινωνικών κατηγοριών. Χθες (11/05) παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό με στόχο να μπει φρένο στην άναρχη τουριστική δόμηση.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προήδρευσε σύσκεψης για τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού, ενώ σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ θα παρουσιάσουν την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους.

Ταυτοχρόνως ανταποδίδει τις βολές του ΠΑΣΟΚ, ενώ ενόψει της πολιτικής προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα και τα πυρά του ίδιου για τη ΔΕΗ και τις τράπεζες, κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να του στερήσουν πολιτικό ζωτικό χώρο, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι «ρήμαξε τα πάντα με τους συνεργάτες του και επανεμφανίζεται με μεγάλα λόγια».

Σενάρια για πρόωρες εκλογές

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο πάντως συνεχίζουν να τροφοδοτούνται, αυξάνοντας την πίεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, συσπειρώνοντας τη βάση της ΝΔ και περιορίζοντας τις γκρίνιες. Το ενδεχόμενο για κάλπες στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο, μετά τη ΔΕΘ, συζητείται εντόνως.

Επισήμως βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επέμεινε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. «Η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη θεσμικής συνέπειας είναι αυτή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να αποκλίνει από τον θεσμικό της προγραμματισμό και ξεκαθαρίζοντας ότι ο εκλογικός κύκλος θα ολοκληρωθεί κανονικά. Διευκρινίζοντας, δε, τα περί εκλογών μετά τη ΔΕΘ που φούντωσαν τα σενάρια για πρόωρες κάλπες, σημείωσε ότι: «Ο Μάρτιος, ο Απρίλιος του 2027 μετά τη ΔΕΘ είναι. Προηγείται η ΔΕΘ του 2026 και έπεται ο Μάρτιος και ο Απρίλιος του 2027».

Στη ΝΔ, πάντως, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο 16ο Συνέδριο του κόμματος το τριήμερο 15-17 Μαΐου. Ένα Συνέδριο όπως το περιέγραψε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη «σύμπνοιας, ενότητας και νίκης» επισημαίνοντας ότι «ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πυξίδα δείχνει μόνο μπροστά, η ώρα είναι τώρα. Πάμε να ξαναγράψουμε μαζί την ιστορία για μια ισχυρή Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα γίνει απολογισμός πεπραγμένων και προγραμματισμός δράσης, με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και side events.

Σε ό,τι αφορά την απουσία του Κώστα Καραμανλή, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν για τους πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της ΝΔ, ότι η προσφορά τους στην παράταξη και τον τόπο δεν σβήνεται. «Δεν κρίνουμε τις επιλογές αυτές. Κάθε τέτοια απόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη ή τους υποστηρικτές της ΝΔ. και είναι απολύτως σεβαστή», αναφέρουν.