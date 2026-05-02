Έρχονται τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού - Μήνας εξελίξεων ο Μάιος

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για τις εξελίξεις στα επιτελεία του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο Μάιος φαίνεται πως θα αποτελέσει το μήνα των εξελίξεων και όλα είναι έτοιμα ώστε να υπάρξουν και οι ανακοινώσεις για τα δύο νέα κόμματα που θα φέρουν αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Το «μανιφέστο» Τσίπρα και η «η προοδευτική συμπαράταξη»

Το rebranding του πρώην πρωθυπουργού ήρθε μέσω του «μανιφέστου» από το ινστιτούτο Τσίπρα που παρουσιάστηκε χθες και επιδιώκει να αποτελέσει το πεδίο σύγκλισης της σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Μπορεί από την Αμαλίας να σημειώνουν πως δεν πρόκειται για το πρόγραμμα του νέου πολιτικού φορέα, εντούτοις είναι φανερό πως θα αποτελέσει τη μαγιά για το νέο κόμμα Τσίπρα.

Τα συμπεράσματα που μπορεί να εξάγει κάποιος είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει τη σύνθεση μέσα από την συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων που συγκροτεί μια πειστική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Τα μηνύματα που στέλνονται μέσα από το «μανιφέστο» είναι διαφορετικά και με πολλούς αποδέκτες.

Το προσκλητήριο είναι ξεκάθαρα προς πρόσωπα και κοινωνικές δυνάμεις που θα μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα νέο πολιτικό προοδευτικό χώρο, με την Αριστερά να προκρίνεται έναντι του κέντρου θυμίζοντας το παρελθόν του πρώην πρωθυπουργού.

Ωστόσο οι διαφορές πλέον στην πορεία που θέλει να ακολουθήσει σε σχέση με την περίοδο της διακυβέρνησης του είναι αρκετές καθώς θα υπάρχει ο διάλογος στο νέο κόμμα όχι όμως η εξαντλητική συζήτηση που πολλές φορές είχε φέρει εμπόδια στον ΣΥΡΙΖΑ.

Στο νέο πολιτικό φορέα θα «παντρευτεί» η εμπειρία με το καινούργιο, όμως η γραμμή και η κατεύθυνση θα δίνεται από την ηγετική ομάδα με όρους ενός σύγχρονου κόμματος της Αριστεράς.

Έτοιμη να ανακοινώσει το κόμμα η Μαρία Καρυστιανού

Ως ιστορικό περιέγραψε αυτό τον μήνα η Μαρία Καρυστιανού προϊδεάζοντας για τις εξελίξεις που ακολουθούν.

Η κα Καρυστιανού εμφανίζεται έτοιμη να ανακοινώσει το νέο κόμμα μετά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, ζητώντας, ωστόσο, από τους πολίτες να μην παρασύρονται από εκείνους οι οποίοι μεθοδικά επιχειρούν να τους διχάσουν καταφεύγοντας σε ψεύδη και λασπολογία.

Ήδη συζητάει με πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο πολιτικό φορέα και θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα και την πολιτική κατεύθυνση. Θέλει να αποτελέσει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον που θα βασίζεται στη δικαιοσύνη.

Το αμέσως επόμενο διάστημα και μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων θα αρχίσει να καθαρίζει και το τοπίο γύρω από την πρόθεση ψήφου των πολιτών.

Όταν θα έχουμε λοιπόν και επίσημα τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, θα μπορέσει να αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις η δυναμική που έχουν.

Τα επιτελεία τους εργάζονται πυρετωδώς και μένει να δούμε ποιο από τα δύο κόμματα θα ανακοινωθεί πρώτο και εάν αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις