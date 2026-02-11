Ερντογάν πριν την άφιξη Μητσοτάκη: «Θέλουμε ειρήνη, ασφάλεια για τους γείτονές μας - Συζητάμε με όλους»

Λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε ομιλία στην κοινοβουλευτική του ομάδα, στέλνοντας μηνύματα για τις διμερείς σχέσεις, τη διπλωματία και τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.

«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας»

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα των επαφών του, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε:

«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη. Αύριο θα έρθει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός της Σερβίας. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Θεού θέλοντος, θα επισκεφθούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία.»

Ο Ερντογάν συνέχισε λέγοντας:

«Στον κόσμο και στην περιοχή μας, για να το πούμε έτσι, φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας. Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας.»

Μήνυμα για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή

Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε έμφαση στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας:

«Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρόσφατες διπλωματικές κινήσεις της Άγκυρας έχουν έναν ξεκάθαρο στόχο:

«Οι διπλωματικές προσπάθειές μας που έχουμε επιταχύνει το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς για αυτό. Ομοίως, ο βασικός στόχος των γνωστών και άγνωστων, των φανερών και μη φανερών επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή.»

Ο Ερντογάν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με αναφορά στη στάση της Τουρκίας απέναντι στους διεθνείς συνομιλητές της:

«Χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης.»