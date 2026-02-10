Πώς θα κυλήσει η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν: Η ατζέντα για διμερείς σχέσεις και ΑΟΖ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αισίως την Τετάρτη (10/2) στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Στις 15:15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17:00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο. Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Η ατζέντα των συζητήσεων

Τη σημασία να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, προκειμένου πιθανές κρίσεις να αποσυμπιέζονται, επισημαίνει η Αθήνα, λίγες ώρες πριν το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, τόνισε ότι το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ δεν βρίσκεται στην ατζέντα, ωστόσο «εφόσον τεθεί θα συζητηθεί».

Σχετικά με τα πυρά του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά του Νίκου Δένδια, διεμήνυσε ότι η Αθήνα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τη σχέση καλής γειτονίας.

Δήλωσε ακόμη κατηγορηματικά, πως σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση.

Κληθείσα να σχολιάσει σενάρια περί παραίτησης της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, η κ. Ζωχιού απάντησε πως ότι δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα και πως χαίρει της εκτίμησης του υπουργού Εξωτερικών. Για τους λόγους που δε συμμετέχει στην κυβερνητική αποστολή στην Άγκυρα, εξήγησε ότι η υφυπουργός διεγνώσθη με γρίπη Α και εκρίθη αναγκαία η νοσηλεία της.