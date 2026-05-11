Μπορεί η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News να προκάλεσε αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της Αριστεράς, εγώ όμως νομίζω ότι τα πιο ενδιαφέροντα μηνύματα ήταν τα εσωκομματικά. Τι είπε δηλαδή ο πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης; Ότι είναι εδώ, είναι παρών εντός της ΝΔ και προφανώς θα πάει στο συνέδριο. Δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Μητσοτάκη, αλλά δεν θα κρυφτεί και στις κουίντες, καθώς είναι στρατιώτης της παράταξης. Και προφανώς θα υπερασπιστεί το όνομα του, προβάλλοντας συγκεκριμένες ικανότητες που έχει, όπως το να διαμεσολαβεί με πρόσωπα. Δεν ήταν συνεπώς καθόλου τυχαίες οι θερμές αναφορές του στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος λέγεται ότι έχει αποφασίσει να προχωρήσει με τη δημιουργία κόμματος. Ποιος άλλος θα μπορούσε να συνομιλήσει μαζί του, με άλλα λόγια;

Βουλευτής ο νέος γραμματέας

Ένα βασικό ζήτημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να καλύψει τη θέση του γραμματέα του κόμματος που είναι νευραλγική στην πορεία προς τις κάλπες. Κατά πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης έχει καταλήξει στην ανάγκη το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση να είναι βουλευτής, με μακρά κομματική διαδρομή. Αν προέρχεται από περιφέρεια με... εύκολο σταυρό, τόσο το καλύτερο, αν και αυτό δεν είναι κανόνας. Κατά πληροφορίες έχει διαμορφωθεί μια shortlist που περιλαμβάνει στελέχη όπως ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης ή ο Γιώργος Στύλιος, από την οποία ο κ. Μητσοτάκης θα επιλέξει. Αυτό μπορεί να συμβεί στο συνέδριο, αλλά δεν είναι νομοτελειακό, καθώς η Πολιτική Επιτροπή θα συγκληθεί σε δεύτερο χρόνο μετά την ανάδειξή της.

Οι διεθνείς προσκεκλημένοι

Ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ που ανοίγει τις πόρτες του την Παρασκευή αναμένονται και διεθνείς αφίξεις, αν και θα περιοριστούν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Σίγουρα θα έρθει στα μέρη μας ο παλαιός φίλος Μάνφρεντ Βέμπερ, ο πρόεδρος του ΕΛΚ, ο οποίος είναι τακτικός συνομιλητής του κ. Μητσοτάκη, αλλά και η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου. Μου λένε επίσης ότι θα υπάρξουν και δύο ακόμα ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις με βίντεο.

Ετοιμάζεται ο Τσίπρας

Στην Αμαλίας θεωρούν πλέον σχεδόν βέβαιο πως ο Μητσοτάκης θα προκηρύξει εκλογές τον Σεπτέμβριο και θα τις κάνει τον Οκτώβριο. Για τον λόγο αυτό είναι βέβαιο πως οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ είναι σαφές ότι ο Τσίπρας - που χθες διέρρευσε στην Καθημερινή μια λίστα με τα 25 νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα, θα στηριχθεί κυρίως σε νέα πρόσωπα και όχι στα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, θα πάρει κάποιους λίγους μαζί του αλλά θα απορρίψει τη μεγάλη πλειοψηφία τους.

Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία

Στην Κουμουνδούρου πάλι υπάρχει κατήφεια κι επικρατεί μια σύγχυση. Κι αυτό γιατί κανείς δεν είναι σε θέση να πει το ποιοι θα φύγουν προς Αμαλίας πλευρά και τι κενά θα μείνουν για το κόμμα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος υπό τον Σωκράτη Φάμελλο χωρίς πάντως μεγάλες προσδοκίες.

Στη Θράκη ο Τασούλας

Τετραήμερο στη Θράκη ετοιμάζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφετηρία την ερχόμενη Πέμπτη όπου θα μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Το πρόγραμμα θα είναι αρκετά πλούσιο με επαφές με πολιτικούς και θρησκευτικούς παράγοντες. Μετά την Αλεξανδρούπολη θα μεταβεί στην Ορεστιάδα και στο Διδυμότειχο. Ακόμα, υπάρχει επίσκεψη στο Δέλτα του Έβρου, αλλά και στο Δάσος της Δαδιάς και το Σάββατο 16 προς Κυριακή 17 Μαίου θα διανυκτερεύσει στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «5» στη Νέα Βύσσα.

