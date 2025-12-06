Ετήσια ανασκόπηση Μητσοτάκη «αλα Spotify»: Το Tiktok για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης το 2025

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σήμερα (6/12) σε μια ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου όλης της χρονιάς και μάλιστα με έναν πρωτότυπο τρόπο καθώς «αντέγραψε» την λειτουργία του Spotify και έκανε το δικό του wrapped.

Ουσιαστικά κατέταξε την πεντάδα των καλύτερων πρωτοβουλιών της Νέας Δημοκρατίας για το 2025, τις οποίες ανήρτησε με βίντεο στο TikTok.

«Από εχθές έχω δει αρκετά από τα δικά σας wrapped. Δείτε τώρα και το δικό μου διαφορετικό wrapped για τη φετινή χρονιά: Ελλάδα 2025 wrapped: Το έτος σε έργα και αποφάσεις.

Οικονομία και Εργασία Ενέργεια Υποδομές Παιδεία Υγεία

Η ηλικία είναι ένας απλός αριθμός ή και όχι; 40χρόνια μετά: Συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις για 1η φορά. Φέτος τα τέσσερα πρώτα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι γεγονός.

Τα κορυφαία μας επιτεύγματα:

Μειώσεις Φόρων και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας Συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος 4 μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια Ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών

Όσα άκουσες και είδες σε κάνουν μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας της χώρας μας.

Αυτό ήταν το 2025 Wrapped. Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο», παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.