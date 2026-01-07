Τον Γιάνη Βαρουφάκη και την εξομολόγηση του για το «ecstasy» σε διαδικτυακή εκπομπή σχολίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θέλω να σας πω τι έπαθα και γιατί έκανα αυτή την ανάρτηση εχθές που τον είπα Καραγκιόζη. Ζητώ συγγνώμη από τον Καραγκιόζη, ο οποίος μου είναι συμπαθής και είναι μεγάλη φιγούρα της ελληνικής παράδοσης. Καλώς ή κακώς - κακώς για εμένα - ο κύριος Βαρουφάκης έχει μεγάλο γκελ στη νεολαία. Αυτό έχει αποδειχθεί και εκλογικά», είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ.

«Αποφασίζει να μοιραστεί με το κοινό την εμπειρία του από τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν. Το έχουν κάνει και άλλα δημόσια πρόσωπα. Είναι ο πρώτος που ακούω στη ζωή μου, και μάλιστα πολιτικός, που να μοιράζεται την εμπειρία του όχι για να πει πόσο λάθος έκανε και πόση ζημιά έκανε, και πόσο καλεί αυτόν που το έκανε να μην το κάνει, αλλά ο οποίος με τη συνήθη ελαφρότητα του Γιάνη με ένα ''ν'', αρχίζει να μας λέει ότι πήρε ecstasy, ότι ήταν η πιο ωραία εμπειρία της ζωής του. Ότι χόρευε 16 ώρες σε ένα πάρτι κα του έκανε φοβερό καλό το ecstasy και δεν έχει περάσει πιο ωραία στη ζωή του.Ότι πέρασε φανταστικά.

Και ότι επειδή είναι πολύ βαρετός τύπος το σταμάτησε επειδή του έκανε πονοκέφαλο και τώρα ψάχνει να βρει χόρτο και δεν του δίνουν.

Δηλαδή σε αυτούς τους νέους που κάνει γκελ ο Βαρουφάκης, και στο λέω και σαν πατέρας και σαν υπουργός υγείας, αν τον δει ένα παιδί και πάρει. Επειδή είδε αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση, και πεθάνει αυτό το παιδί. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο ναρκωτικό είναι;. Μπορεί να σου προκαλέσει εγκεφαλικό επι τόπου», δήλωσε μεταξύ άλλων ενώ μάλιστα είπε ότι κανονικά «πρέπει να βγει και να ζητήσει συγγνώμη».

