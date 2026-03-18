Έξαλλος ο Γεωργιάδης με τον Κανάκη: «Εσείς δεν δείξατε καμία ευαισθησία για τα θύματα του στενού σας συνεργάτη»

Έξαλλος με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» για την αντίδραση της κυβέρνησης και των υπουργών όσον αφορά στο θέμα της επιστροφής της Σοφίας Μητσοτάκη στην Ελλάδα, είναι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κατακεραυνώνει τον Αντώνη Κανάκη.

Σημειώνεται πως οι Ράδιο Αρβύλα χαρακτήρισαν «υποκριτικά» τα όσα λέγονται και έκαναν παρομοίωση με την υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας πως τότε δεν είχε υπάρξει τέτοια ευαισθησία για τα παιδιά που χάθηκαν.

«Πραγματικός εμετός! Κύριε Κανάκη κανένας μας δεν αδιαφόρησε ούτε προσέβαλε ποτέ τα θύματα των Τεμπών ή τις οικογένειές τους. Το ποιος και πόσο ευθύνεται για το δυστύχημα θα το βρει η Δικαιοσύνη. Η Πολιτεία με σειρά νομοθετημάτων κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για αυτή την τραγωδία. Αντιθέτως ποτέ δεν καταγγείλατε όσους επί σειρά μηνών έλεγαν ψέματα για πολιτικούς σκοπούς, λοιδορούσαν τον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας κλπ εκεί δεν δείξατε καμία ευαισθησία ούτε στη μάνα του που βγήκε κλαίγονταν να υπερασπιστεί την μνήμη του νεκρού γιου της» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ.

«Εσείς όμως αντιθέτως δεν δείξατε την παραμικρή ευαισθησία και συγγνώμη προς τα θύματα του στενού σας συνεργάτη που τώρα απλά υποκρίνεστε ότι δεν τον θυμάστε! Αλλά προς τα θύματα του τίποτε απλά εξαφανιστήκατε. Είστε άλλος ένας θλιβερός, καλοπληρωμένος, εξυπνάκιας που επειδή έχει βήμα και δημοφιλία νομίζετε ότι είστε και κάτι σπουδαίο. Και στις σκληρότερες συγκρούσεις ακόμη και μεταξύ αδυσώπητων εχθρών, ο άμαχος πληθυσμός και τα γυναικόπαιδα μένουν εκτός της σύγκρουσης. Και ναι η κα Σοφία Μητσοτάκη είναι και πρέπει να είναι εκτός των δικών μας συγκρούσεων και της δικής σας εμετικής συμπεριφοράς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας επιτέλους».

Οι δηλώσεις Κανάκη που προκάλεσαν την αντίδραση Γεωργιάδη

«Θα δείτε την κομματική γραμμή. Όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης βγήκαν και ασχολούνται με τη Σοφία Μητσοτάκη. Γράφουν όλοι το ίδιο πράγμα με μερικές αλλαγές στο κείμενο. Και το νόημα είναι "πως αυτό το παιδί, χτυπάνε το παιδί". Ένα παιδιά που εξ ορισμού απολαμβάνει κάποια προνόμια που τα υπόλοιπα παιδιά δεν απολαμβάνουν. Και ασχολείται όλο το υπουργικό με αυτό το παιδί» ανέφερε ο κ. Κανάκης στην εκπομπή.

«Οι ίδιοι οι υπουργοί που δεν σεβάστηκαν ποτέ τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη -με τις πράξεις τους δεν απέδωσαν ποτέ δικαιοσύνη, τους έχουν σκοτώσει 100 φορές περισσότερες με τις πράξεις τους, αυτοί οι υπουργοί έδειξαν ευαισθησία και κάνουν ο ένας μετά τον άλλον αναρτήσεις» συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Τη μισή ευαισθησία να δείχνατε για τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη και για όλους αυτούς στους οποίους οι μηχανισμοί σας κάνουν τα ίδια και χειρότερα, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος».