Εξηγήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ: Αίτημα για ακρόαση στη Βουλή του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και του διοικητή της ΕΥΠ

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κληθούν σε ακρόαση, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο Διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης μέσω επιστολής που έστειλαν τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Θανάση Μπούρα.
Συγκεκριμένα, οι βουλευτές Παναγιώτης Δουδωνής που είναι και αντιπρόεδρος της επιτροπής, Δημήτρης Μπιάγκης και Ευαγγελία Λιακούλη ζητούν ακρόαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου «για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας» και ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ «για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.».
ΠΑΣΟΚ: Αναλυτικά η επιστολή
Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει: «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σας ζητούμε, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, , προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή του για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας καθώς και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.», αναφέρει η ανακοίνωση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
- Ατύχημα για τον Akyla λίγο πριν τον Τελικό της Eurovision: «Πονάω λίγο σήμερα»
- Μαριάννα Καλλέργη για Survivor: «Ήμουν σαν πτώμα, με έσερναν - Η παραγωγή ήταν έξαλλη που πήγα νοσοκομείο»
- Ο Βασίλης Τσεκούρας πήρε το τιμόνι του Live News: Τι είπε για την απουσία του Νίκου Ευαγγελάτου
- Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη: Η κοινή ανακοίνωση για την καταδίκη του Στέφανου Χίου - «Δεν είναι μόνο προσωπική δικαίωση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.