Κωνσταντοπούλου για Ηλιούπολη: «Bούτηξαν στο κενό εξαιτίας της αποτυχίας της Πολιτείας να τα προστατεύσει»

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έρθξε ευθύνες στην πολιτεία το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη.

Αναφερόμενη στην τραγωδία σημείωσε: «Τα κορίτσια αυτά βούτηξαν στο κενό εξαιτίας της αποτυχίας της Πολιτείας να τα προστατεύσει, να τα εμψυχώσει, να τους ανοίξει δρόμους και να τους φωτίσει τη ζωή. Κάτι στραβό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας πως όσοι έχουν ευθύνες πρέπει να τις αναλάβουν.

Στη συνέχεια, άφησε αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη που, «μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα και έκανε μάθημα για το πώς να έρχονται οι βουλευτές στη Βουλή, την ώρα που δύο κορίτσια βούτηξαν στο κενό και η Βουλή συνεχίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα». «Αισθάνεται κανείς ευθύνη; Εγώ την αισθάνομαι», τόνισε και διερωτήθηκε: «Τι θα κάνει η πολιτεία; Θα δώσει αποζημιώσεις στους γονείς; Δεν αποζημιώνεται αυτή η τραγωδία». «Ίσως κάποιος πρέπει να πει στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν κρίνονται όλα με τα λεφτά», κατέληξε.