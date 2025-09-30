Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη για το Πόθεν Έσχες: «Δεν είναι νέος πλούτος, πούλησα ακίνητο»

Με εξώδικο απάντησε στον Στέφανο Κασσελάκη, μετά την ενέργεια του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας να καταθέσει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες του πρώην υπουργού, ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Όπως τονίζει, «η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται και οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής εκμετάλλευσης». Στην ανάρτησή του στο Χ, δημοσιοποιεί και την εξώδικη δήλωση κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

Το εξώδικο αφορά τη δήλωση Κασσελάκη περί της ενέργειας που έκανε να καταθέσει αναφορά ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) περί"ανεξήγητων εσόδων" ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ στο πόθεν έσχες του 2024. Ιδίως, όπως τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης, όταν διερευνάται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρει ότι οι αναρτήσεις που έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «περιέχει ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς», που αφορούν το πρόσωπό του. «Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκτρέπεται σε σκόπιμη συκοφαντία», προσθέτει.

«Ο ισχυρισμός σας περί "εσόδων 1,2 εκατ. ευρώ" καταρρέει, αναμφισβήτητα, από τη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης του έτους 2024 (φορολογικό έτος 2023).

Συγκεκριμένα προκύπτουν:

-Τα καθαρά μου εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται σε 34.884,17 €, σύμφωνα και με τη δήλωση του Ε1.

-Το ποσό των 580.000 € δεν αποτελεί "μισθό ή εισόδημα". Προέκυψε από την πώληση ακινήτου μου.

-Τα υπόλοιπα καταθέσεών μου σε τραπεζικά ιδρύματα είναι:

α) 25.304,72 € σε τραπεζικό λογαριασμό, που είμαι συνδικαιούχος και

β) 13.443,73 €. Τα εν λόγω ποσά αποτελούν, όπως φαίνεται άλλωστε και στη δήλωση πόθεν έσχες, εισοδήματα έτους 2023, συνεπώς δεν υφίσταται "συσσώρευση κεφαλαίων εκατομμυρίων".

-Η ακίνητη περιουσία μου σε μεγάλο μέρος αποκτήθηκε με κληρονομιά/γονική παροχή, στοιχείο που αποκλείει τη δημιουργία "νέου πλούτου" από εισόδημα.

-Υφίστανται δηλωμένες δανειακές υποχρεώσεις, που έχουν δημιουργηθεί κατά τα έτη 2012 & 2014 και στις οποίες αναφέρομαι ως εγγυητής.

Κατά τα ανωτέρω, λοιπόν, η δήλωσή σας ότι δήθεν απέκτησα "εισόδημα" 1,2 εκατ. ευρώ είναι απολύτως ψευδής, δυσφημιστική και συνιστά διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων, αφού το μοναδικό καθαρό εισόδημά μου, που δηλώθηκε, ανέρχεται σε 34.884,17 €, ενώ τα "λοιπά ποσά" 580.000 € αφορούν έσοδο από την πώληση ακινήτου μου, με το οποίο αποπλήρωσα δανειακές μου υποχρεώσεις».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης εξηγεί ότι το ποσό 580.000 € αφορά την πώληση ακινήτου (πρώην πολιτικού γραφείου στο Ηράκλειο), συναλλαγή η οποία δηλώθηκε τόσο στη φορολογική αρχή, όσο και στο πόθεν έσχες, ενώ τα έσοδα διατέθηκαν για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

«Η απόπειρα παρουσίασης αυτής της απολύτως νόμιμης και διαφανούς συναλλαγής ως δήθεν "ύποπτης" αποτελεί ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας, με σκοπό την πρόκληση πολιτικής και προσωπικής βλάβης», αναφέρει ο βουλευτής ΝΔ και ζητά από τον Στέφανο Κασσελάκη:

1. Να ανακαλέσει ρητώς και δημόσια την ανάρτησή του και τους «ψευδείς ισχυρισμούς» που περιέχει.

2. Να αφαιρέσει άμεσα την εν λόγω ανάρτηση από τους προσωπικούς λογαριασμούς, που διατηρεί σε μέσα/πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Χ, TikTok, Instagram).

3. Να προβεί σε έγγραφη δήλωση μη επανάληψης παρόμοιων προσβλητικών αναφορών στο μέλλον.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα κινηθεί νομικά με μήνυση εναντίον του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

