Κασσελάκης: Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Πόθεν Έσχες Αυγενάκη με έσοδα 1,2 δισ. ευρώ

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, κατέθεσε σήμερα (30/09) αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αίτημα τη διερεύνηση του πόθεν έσχες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, για το έτος 2023.

Υπενθυμίζεται ότι, εχθές παρουσιάστηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών και ο Λευτέρης Αυγενάκης εμφανίζει έσοδα άνω του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία, κατά το Κίνημα Δημοκρατίας, δεν έχουν επαρκή εξήγηση.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταφέρει το Orange Press Agency ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει: «Το Κίνημα Δημοκρατίας ζητά η έρευνα για το πόθεν έσχες να συσχετιστεί με την ποινική δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο, όπως αναφέρεται, «να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση των πράξεων που σχετίζονται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων».

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την κατάθεση της αναφοράς, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε:

«Βλέπετε πίσω μου τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πάλι καλά που υπάρχει. Κατέθεσα, όπως υποσχέθηκα χθες, αναφορά για τον Λευτέρη Αυγενάκη, για τα έσοδα, χωρίς εξήγηση, που είναι πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2023, τότε που ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου».



