Το εύρος και η διάρκεια του πολέμου κριτές για τα μέτρα στήριξης – Δύο δισ. ευρώ στη «φαρέτρα» της κυβέρνησης

Μία υπαρξιακού χαρακτήρα άσκηση ενότητας και ετοιμότητας της Ευρώπης απέναντι σε μία ακόμα παγκόσμια κρίση με αβέβαιο τέλος και άγνωστο εύρος επιπτώσεων στη διεθνή οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, ήταν η χθεσινή Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου οι 27 ηγέτες της Ε.Ε επιχείρησαν να υψώσουν ασπίδα προστασίας έναντι ενός ακόμα ενεργειακού σοκ.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη για εθνικές πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των αυξήσεων στα καύσιμα και ενδεχομένως στην ενέργεια, επιμένοντας όμως ότι απαιτούνται ευρωπαϊκές ευελιξίες. Εξ ού και μετά το πέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έδωσε έμφαση στη διατύπωση που υπήρξε στα συμπεράσματα, η οποία όπως είπε «ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη μέτρων, εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών, για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης».

Αν και ο ίδιος απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του ως προς τις παρεμβάσεις που έχει επεξεργαστεί το κυβερνητικό επιτελείο, μετά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και μια σειρά τροφίμων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπερπλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού προσφέρει περιθώρια για μέτρα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ειδικά εάν ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μην ξεπεραστούν οι οροφές δαπανών που προβλέπουν οι κανόνες της Ε.Ε.

«Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όσο περισσότερο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή, κατά συνέπεια και για την ελληνική οικονομία», σημείωσε, σκιαγραφώντας ένα σχέδιο για βραχεία αναχώματα αλλά και πιο μακροπρόθεσμες λύσεις εφόσον η διάρκεια του πολέμου είναι μεγάλη.

Και η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, εξάλλου, σημείωσε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «θα ενισχύσει περαιτέρω την ευελιξία των κρατικών ενισχύσεων» ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέτρα κρατικής βοήθειας για να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις του κόστους της πηγής ενέργειας.

Με το εύρος και τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, να παραμένουν άγνωστες μεταβλητές θολώνοντας τα ακριβή μέτρα που θα απαιτηθούν, η κυβέρνηση δεν θέλει να εξαντλήσει αμέσως της «φαρέτρα» της. Γι’ αυτό και το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα που είχε αφήσει ανοιχτό ο Πρωθυπουργός δεν φαίνεται να υλοποιείται σε αυτή τη φάση, δίνοντας προτεραιότητα σε άλλα μέτρα απορρόφησης των παγκόσμιων κλυδωνισμών. Επιπλέον, το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μία πιο σαφής εικόνα για τις επιπτώσεις των πολεμικών εξελίξεων στην οικονομία, δεδομένων των έντονων διακυμάνσεων στη διεθνή αγορά.

«Η διάρκεια και το μέγεθος της διαταραχής θα καθορίσουν ποια εργαλειοθήκη θα χρησιμοποιήσουμε», εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στο χθεσινό Eurosummit, όπου ενημέρωσε τους ηγέτες της ευρωζώνης για τις δράσεις του Eurogroup. Ο ίδιος πάντως εξέπεμψε το μήνυμα ότι «δεν είναι ώρα για δισταγμούς. Είναι ώρα για αποφάσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικός παράγοντας για τη βέλτιστη αντίδραση στην κρίση αποτελεί το διάστημα που θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ. «Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κρίση, θα καθοριστεί αν οι απαντήσεις θα είναι κυρίως εθνικές ή περισσότερο ευρωπαϊκές», είπε και πρόσθεσε πως «η διάρκεια και το μέγεθος της διαταραχής στην οικονομία θα καθορίσουν ποια εργαλειοθήκη θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε την εμπειρία του 2022 καθώς και τις απόψεις των κρατών-μελών».

Αν και ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών η αίσθηση του επείγοντος, η ταχύτητα με την οποία θα ληφθούν οι αποφάσεις μένει να φανεί. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πάντως μέσω των συμπερασμάτων του καλεί την Κομισιόν να «παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια εργαλειοθήκη στοχευμένων προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων που προέκυψαν από την κρίση στη Μέση Ανατολή» αλλά και « επειγόντως στοχευμένα μέτρα - για όλες τις συνιστώσες των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την αντιμετώπιση της υπερβολικής αστάθειας βραχυπρόθεσμα».