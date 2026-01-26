Φάμελλος: «Άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας στα Τρίκαλα και απόδοση ευθυνών»

Με δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους των εργαζομένων που σκοτώθηκαν από τη φονική έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα και ζητά «άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών».

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μας γεμίζει θλίψη.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τη συμπαράστασή μου σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών.

Έχω επανειλημμένα τονίσει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας και το οξύτατο πρόβλημα αύξησης των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Τρίκαλα μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.»



