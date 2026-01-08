Φάμελλος για αγρότες: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στείλει τα ΜΑΤ - Οι 7 προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ

«Μετά από 40 ημέρες κινητοποιήσεων των αγροτών για την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου, η κυβέρνηση της διαφθοράς, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και των υποκλοπών, ετοιμάζεται να τους στείλει τα ΜΑΤ» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μετά και τις εξελίξεις που υπήρξαν χθες, Τετάρτη (07/01).

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες που έκανε η κυβέρνηση, ο κ. Φάμελλος σημείωσε πως «θα μπορούσε να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα σταματούσαν το μπλακ άουτ των εθνικών οδών και θα στήριζαν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα», αλλά, συμπλήρωσε, «επέλεξε μέχρι και χθες τις γενικότητες και τις υπεκφυγές και πλέον στρέφεται στον αυταρχισμό».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες».

Έκρινε πως η κυβέρνηση δεν λύνει τα προβλήματα των αγορών «διότι έχει άλλες προτεραιότητες» και «τώρα προσπαθεί να αποφύγει τη συνάντηση μαζί τους με γελοίες δικαιολογίες».

Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσε πως το κόμμα του κατέθεσε επτά προτάσεις για να γίνει ουσιαστικός διάλογος, όπως είπε.

Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες

Οι προτάσεις αυτές είναι οι εξής:

Επτά λεπτά την kWh για το αγροτικό ρεύμα αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο ξεκάθαρη απόρριψη της συμφωνίας Mercosur πλήρης αποζημίωση του απωλεσθέντος ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά αποζημίωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ να σταματήσουν όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές αγροτών

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να εξαπατήσει κανέναν με εκβιασμούς κοινωνικού αυτοματισμού. Η αγροτιά δεν είναι εχθρός. Εχθρός της Ελλάδας είναι η πολιτική που εγκαταλείπει τον πρωτογενή τομέα, την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της. Για αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Και μία προοδευτική κυβέρνηση να κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα» κατέληξε.