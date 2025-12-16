Φάμελλος: «Η κυβέρνηση μετρά ημέρες - Έχει εξαντλήσει την κοινωνία»

Σκληρή και εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή, για τον Προϋπολογισμότου 2026 και υπογράμμισε ότι «η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή κυβέρνησης».

Είπε για τον Προϋπολογισμό: «Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μνημονιακό χωρίς μνημόνια. Που οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Σε δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας.

Σε διάλυση της αγροτικής παραγωγής. Σε μεγαλύτερη φορολεηλασία αλλά και αισχροκέρδεια και κάνει τους ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και της γαλάζιες ακρίδες να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι».

Φάμελλος - «Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει την κοινωνία»

Γενικεύοντας είπε: «Η πολιτική σας, έχει εξαντλήσει την κοινωνία και την οικονομία. Οι τιμές στα ράφια στα βασικά αγαθά βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Πέφτουν οι τιμές παγκοσμίως στα καύσιμα, αλλά όχι στην Ελλάδα - είμαστε 19% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα καύσιμα ο ΕΦΚ βρίσκεται σε δυσθεώρητα επίπεδα. Στη θέρμανση ο ΕΦΚ είναι 13 φορές πάνω από το ευρωπαϊκό ελάχιστο.

Το αποτέλεσμα των επιλογών σας είναι ότι το 66,8% των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται φτωχό την ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 17,4%. Σε μια χώρα που δήθεν "αναπτύσσεται", δύο στους τρεις πολίτες νιώθουν φτωχοί».

Αφού σημείωσε ότι κέρδη των τραπεζών και των καρτέλ αυξάνονται, προσέθεσε: «Να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των καρτέλ σε τράπεζες, ενέργεια και εφοδιαστική αλυσίδα. Στη ΔΕΗ να ανακτηθεί ο δημόσιος έλεγχος, ώστε να πέσουν οι τιμές προς όφελος των καταναλωτών και να πιεστεί ο ανταγωνισμός».

Φάμελλος - «Εσείς κλείνετε τους δρόμους, όχι οι αγρότες»

Αναφέρθηκε στο αγροτικό λέγοντας προς την κυβέρνηση: «Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Με τους αγρότες στους δρόμους, δεν ντρέπεστε να φέρνετε έναν προϋπολογισμό με μείωση 241 εκατομμύρια ευρώ στα κονδύλια του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης;

Που δεν περιλαμβάνει ούτε την -προ μηνός- εξαγγελία για αύξηση 50% στην επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο του κ. Μητσοτάκη. Το κόστος παραγωγής στα ύψη - το αγροτικό εισόδημα στα τάρταρα. Και εσείς τι κάνετε; Προσπαθείτε να δημιουργήσετε έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών. Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς, γιατί επιλέγετε να κλείνετε τα αυτιά σας στον δίκαιο αγώνα τον αγροτών».

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Γαλάζια συμμορία»

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικαλούμενος την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε: «Η γαλάζια συμμορία ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών. Μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες και με τις οδηγίες του Μαξίμου».

« Και τώρα θέλετε η ΑΑΔΕ δήθεν να εξυγιάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και τόσα χρόνια δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το παράνομο αλισβερίσι και να αποκαλύψει το σκάνδαλο» σχολίασε και προσέθεσε: «Η αριστεία σας απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπ!».

Μίλησε για υποβάθμιση της Δικαιοσύνης με ευθύνη και της ηγεσίας τής Δικαιοσύνης και για την ανάγκη να αναθεωρηθεί το άρθρο περί ευθύνης υπουργών.

Κριτική άσκησε και για την εξωτερική πολιτική. «Μέσα σε αυτές τις φουρτούνες, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής σήμερα η Ελλάδα πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, χωρίς σαφή στόχευση, χωρίς πρωτοβουλίες, χωρίς αποτύπωμα στο διεθνές πεδίο. Η χώρα μας επιλέγει να είναι δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος» σημείωσε και τόνισε: «Για μια εξωτερική πολιτική διεκδικητική, εξωστρεφή, για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας και την ειρηνική επίλυση διαφορών με τους γείτονές της, απαιτείται πολιτική αλλαγή, απαιτείται άλλη κυβέρνηση».

Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αλλαγή κυβέρνησης και επανέλαβε την πρόταση του για τη συνεργασία και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων. Είναι θέμα κοινωνικού συμφέροντος. Είναι θέμα εθνικής ανάγκης. Για τον λόγο αυτό το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία, όραμα» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε:

«Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Κύριοι και κύριες της κυβέρνησης, κύριε Μητσοτάκη μετράτε μέρες και το ξέρετε».