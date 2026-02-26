Φάμελλος: «Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους»

«Η σημερινή καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί μια συγκλονιστική, αλλά και αποκαλυπτική είδηση», τονίζει σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
«Η καταδίκη τους δε, χωρίς ελαφρυντικά, με αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για αδικήματα που τελέστηκαν με συναυτουργία και κοινό δόλο, αλλά και η διαβίβαση του φακέλου για τη διερεύνηση των αδικημάτων της κατασκοπείας, αλλά και της ψευδορκίας στη στημένη Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, επιβεβαιώνουν όσα κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη μέρα», σημειώνει, ενώ κάνει λόγο για «αμείλικτα ερωτήματα» που τίθενται πλέον: «Έδρασαν μόνοι τους ή είχαν πλάτες από το καθεστώς Μητσοτάκη; Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψή του ο κ. Μητσοτάκης;».
«Όχι, δεν είναι σύμπτωση. Υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη. Προσβάλλει τη Δημοκρατία. Γι' αυτό και πρέπει να φύγουν το συντομότερο και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές».
