Τσίπρας για υποκλοπές: «Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο»

Στην εξέλιξη στη δίκη των υποκλοπών, μετά την καταδίκη τεσσάρων κατηγορουμένων με συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών αναφέρθηκε σε δήλωσή του μέσω των social media ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο», χαρακτηρίζοντάς τους «ηθικό και εκτελεστικό αυτουργό» της υπόθεσης και κατονόμασε τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών. Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός. Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι. Και στο λαό και στη δικαιοσύνη.»