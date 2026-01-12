Φαραντούρης για κόμμα Καρυστιανού: «Να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά»

«Εκτιμώ τον Νικόλα Φαραντούρη, μας βοήθησε πάρα πολύ με το άρθρο 86. Το καινούργιο εγχείρημα έχει κάποια πολύ αυστηρά πλαίσια λειτουργίας και ένα από αυτά είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί», είπε μεταξύ άλλων σήμερα η Μαρία Καρυστιανού για τον ευρωβουλευτή. Με φόντο τις δηλώσεις της, ο Νίκος Φαραντούρης απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις δημπσιογράφων, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν πρέπει κανείς να προεξοφλεί τη συμμετοχή του πουθενά».

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Συνεχίζω να καλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ' την πρώτη στιγμή είπα, να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα είναι τα πρόσωπα και οι πολιτικές και οι 3 άξονες: Εθνική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή ανάπτυξη.

Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αλλά δεν είναι το μόνο. Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον αγώνα του κινήματος των πολιτών και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και καλωσορίζω για ακόμη μια φορά την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει τη μάχη μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Κι ασφαλώς παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου στην Ευρωβουλή, οπως άλλωστε έχω απ' την αρχή δεσμευθεί».