Φαραντούρης για κόμμα Καρυστιανού: «Οτιδήποτε συμβεί, θα το ακούσετε από μένα»

Διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού έδωσε στον ΣΚΑΪ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο. Όπως ενημέρωσε, χθες το βράδυ δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κ. Φάμελλο, όπου επανέλαβε όσα έχει δηλώσει δημόσια, επισημαίνοντας ότι δεν έχει απομακρυνθεί από καμία θέση ή αρχή του.

«Αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλη οδό, θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον ελληνικό λαό», τόνισε ο κ. Φαραντούρης. «Οτιδήποτε συμβεί, θα το ακούσετε από μένα. Δεν μου αρέσουν οι κοτολογίες, η μελλοντολογία ή η σπέκουλα, ούτε η εσωστρέφεια. Η έμφαση που δίνω πάντα είναι στα καθημερινά προβλήματα του τόπου μου».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με την κ. Καρυστιανού, ο ευρωβουλευτής σημείωσε: «Με την κ. Καρυστιανού είχαμε μια θεσμική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου, με θέμα το άρθρο 86 και τη διαφθορά στη χώρα. Από εκεί και πέρα, με ρωτήθηκε πώς θα αντιλαμβανόμουν μια πιθανή μετεξέλιξη ενός κινήματος πολιτών σε πολιτικό φορέα, και απάντησα ότι θα ήταν απόλυτα καλοδεχούμενο».

Καταλήγοντας, ο κ. Φαραντούρης τόνισε: «Δεν προεξοφλώ τίποτα. Ενδεχομένως άλλοι προεξόφλησαν συμμετοχή τους σε κόμματα πριν καν ανακοινωθούν. Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Η κ. Καρυστιανού είπε καλά λόγια για μένα και ανταποδίδω. Είναι μια δραστήρια γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, εκτός κομματικού σωλήνα, και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική, εγώ λέω ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενοι».