Σήμερα μετά τις 10:00 θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το αγροτικό πακέτο και μετά ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το… μαστίγιο στους αγρότες, αν δεν πάρουν κάποια απόφαση-έκπληξη της τελευταίας στιγμής για συζήτηση με την κυβέρνηση στη βάση των εξαγγελιών. Επειδή πάντως θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα, καταλαβαίνω ότι θα πάει ξανά από το Μαξίμου ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον αστυνομικό σχεδιασμό από εδώ και πέρα, μιας και οι αγρότες θέλουν να κλείσουν τα πάντα και η κυβέρνηση δεν μπορεί να τους απειλεί απλά με διοικητικά πρόστιμα.

Το κόμμα Καρυστιανού και οι δημοσκοπήσεις

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει πλέον ανοικτά ότι θα δημιουργήσει δικό της κόμμα. Οι πολιτικές της δεξαμενές φαίνεται πως για την ώρα είναι γεμάτες, μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η ίδια απολαμβάνει μεγάλης αποδοχής και η δημοτικότητα της υπερβαίνει αυτή του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών.

Άπαξ και ανακοινώσει, ένα είναι βέβαιο. Ότι θα εκτοξευθεί δημοσκοπικά. Από την επόμενη ημέρα θα αρχίσουν όμως τα δύσκολα. Θα πρέπει να πείσει πως έχει ένα στελεχιακό δυναμικό ανά την Ελλάδα που θα στηρίξει το εγχείρημα. Τα όσα γράφτηκαν για τον σκηνοθέτη Σμαραγδή είναι επιβεβαιωμένα και ενδεικτικά του τρόπου σκέψης της κυρίας Καρυστιανού.

Φαραντούρης ο πρώτος

Σας έχω γράψει πριν τις γιορτές ότι ο πρώτος που έχει ήδη συνεννοηθεί με τη Μαρία Καρυστιανού και έχει ευθυγραμμιστεί μαζί της είναι ο νυν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, που θυμίζω ότι πέρυσι είχε βρεθεί υποψήφιος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φαραντούρης δεν πτοείται από το γεγονός ότι η κ. Καρυστιανού επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά Τσίπρα λέγοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός ψήφισε το χειρότερο μνημόνιο από τα τρία. Η Καρυστιανού άλλωστε απευθύνεται στο αντισυστημικό κομμάτι των ψηφοφόρων που θα προσέλθουν στην κάλπη για να τιμωρήσουν το πολιτικό σύστημα. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να διεκδικήσουν ψήφους από το ίδιο ακροατήριο με τον Τσίπρα.

Τι θα κάνει ο Σαμαράς;

Ένα ερώτημα που πλανάται είναι το κατά πόσο ο Αντώνης Σαμαράς θα επιδιώξει να βρεθεί κοντά στην κυρία Καρυστιανού ανατρέποντας στην ουσία τη στρατηγική αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Όπως μου είπε άνθρωπος που τον παρακολουθεί για δεκαετίες στην πολιτική, ο Σαμαράς θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε να πέσει ο Μητσοτάκης. Άρα ας μην αποκλείουμε τίποτε.

Η πέραση του Λοβέρδου

Αρκετά καλά πηγαίνει ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος στο κοινό της ΝΔ στον νότιο τομέα της Β’ Αθηνών. Είναι πολλοί που εκτιμούν ότι θα βρεθεί στην πεντάδα του γαλάζιου ψηφοδελτίου, ενώ και σε κυλιόμενες μετρήσεις πηγαίνει πολύ καλά για πρωτοεμφανιζόμενος σε γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι ο Λοβέρδος έχει υποστήριξη από πυρήνες και ανθρώπους υπουργών που εκλέγονται σε άλλες περιφέρειες π.χ. του Άδωνι Γεωργιάδη που βγαίνει στα Βόρεια.

Η εξαφάνιση του Καλλιάνου

Εξαφανισμένος από τα τεκταινόμενα της ΝΔ είναι ο μετεωρολόγος και βουλευτής του Νότιου Τομέα Γιάννης Καλλιάνος. Ένας ανύπαρκτος βουλευτής, ο οποίος απλά εμφανίζεται πού και πού σε ονομαστικές ψηφοφορίες και κατά τα άλλα ασχολείται με το Mega και με ένα κέντρο μελέτης που έχει δημιουργήσει. Πάντως και ενώ έχει εγκαταλείψει… τα εγκόσμια στον Νότιο Τομέα, όπου εκλέγεται από το 2019, κάποιοι δέχθηκαν τηλεφώνημα μέσα στις γιορτές από το γραφείο του, κάτι που εξελήφθη από κάποιους ως σημάδι ενεργοποίησης.