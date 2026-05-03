Φαραντούρης: «Όποιος ψάχνει προοδευτική παράταξη, δεν θα βρει άλλη πέρα από το ΠΑΣΟΚ»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης αναφέρθηκε στις ζυμώσεις που τον οδήγησαν να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, εξαίροντας το κόμμα της αντιπολίτευσης ως τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική της Νέας Δημοκρατίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως η επιλογή του δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά προέκυψε μέσα από μια μακρά πορεία κοινών πρωτοβουλιών, συνεργασιών και διαπιστωμένης σύμπλευσης σε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής.

Όπως ανέφερε, εντάχθηκε επισήμως στο ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες, εξηγώντας ότι η συμπόρευση αυτή δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά, αλλά ως φυσική κατάληξη μιας μακράς πορείας συνεργασίας.

Φαραντούρη: «Δεν υπάρχει άλλος πέρα από το ΠΑΣΟΚ»

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «όποιος αναζητά σήμερα έναν στιβαρό, συγκροτημένο και αξιόπιστο πόλο συσπείρωσης στον χώρο της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, δεν μπορεί να βρει άλλον πέρα από το ΠΑΣΟΚ».

Απαντώντας στην κριτική περί διαδοχικών κομματικών μετακινήσεων, ο κ. Φαραντούρης ήταν κατηγορηματικός. Τόνισε ότι στη ζωή του έχει βρεθεί μόνο σε ένα κόμμα, στο οποίο εντάχθηκε το 2023, όταν αποφάσισε να εισέλθει ενεργά στην πολιτική.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση που οδήγησε στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες για το άρθρο 86, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, θεσμικών παραγόντων και της πρώην προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού.

Διευκρίνισε επίσης ότι ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής πως δεν επρόκειτο να είναι υποψήφιος με κανένα άλλο κόμμα στις εθνικές εκλογές, καθώς παραμένει και σκοπεύει να παραμείνει ευρωβουλευτής.

Ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι ο τελικός στόχος δεν είναι απλώς η εκλογική επιτυχία, αλλά η επίλυση πραγματικών προβλημάτων για τη χώρα και τους πολίτες. Όπως ανέφερε, η πορεία προς την εξουσία έχει νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένες λύσεις και αποτελεσματική διακυβέρνηση.