Παύλος Μαρινάκης για τετραήμερη εργασία: «Θα αύξανε επί χίλια τα προβλήματα των επιχειρήσεων»

Στην πρωινή συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέκρινε τις αναφροές του Νίκου Ανδρουλάκη για καθιέρωση τετραήμερης εργασίας, ισχυριζόμενος πως δεν δύναται να εφαρμοστεί.

Δήλωσε συγκεκριμένα: «Ειδικά όταν ήμουν και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, επισκέφθηκα και επισκέπτομαι πάρα πολλές επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες.

Άμα μπεις το τελευταίο διάστημα σε μία επιχείρηση, τα δύο βασικά που θα σου πούνε, το ένα είναι "έχετε μειώσει αλλά μειώστε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος" και το δεύτερο που θα σου πουν είναι "δεν βρίσκουμε εργαζόμενους"».

Μαρινάκης: «Το τετραήμερο θα εκτοξεύσει τα προβλήματα»

«Δηλαδή το πρόβλημα που είχε η χώρα πριν από 10 χρόνια που ήταν η ανεργία και ειδικά στους νέους, έχει αντιστραφεί εντελώς, έχει μειωθεί στο χαμηλότερο των τελευταίων 20 ετών και βέβαια το αντίστροφο πρόβλημα, δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους.

Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μπεις και να μην το ακούσεις αυτό. Και έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, άρα ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός και υποβάλλει μία πρόταση η οποία οδηγεί στην εκτόξευση των προβλημάτων επί εκατό ή επί χίλια.

Γιατί; Πάρα πολύ απλά γιατί όλοι να είμαστε ευχάριστοι θέλουμε, το θέμα είναι να είμαστε και αποτελεσματικοί στην πολιτική. Γιατί μια επιχείρηση που ψάχνει με το ζόρι να βρει αυτούς τους οκτώ εργαζόμενους που χρειάζεται, εάν της πεις ότι το πενθήμερο γίνεται τετραήμερο, εκεί που θα ήθελε 8 εργαζόμενους για να λειτουργήσει θα χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση 10.

Άρα εκεί που δυσκολευόταν να βρει αυτούς τους 8, σκεφτείτε πως θα βρει αυτούς τους 10. Το κόστος ήδη είναι σημαντικό, αν και το έχουμε μειώσει, έχουμε μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά όπως και να έχει οι επιχειρήσεις ζητάνε δικαίως και παραπάνω.

Δηλαδή είναι εκτός τόπου και χρόνου… Να θυμίσουμε ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν υπουργός Εργασίας ο Κωστής Χατζηδάκης, ο σημερινός αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, νομοθέτησε την 4ήμερη εργασία, όχι υποχρεωτικά, όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Αυτό είναι το ένα. Άρα όταν μπορεί να γίνει και συμφωνούν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, εμείς το έχουμε νομοθετήσει. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τότε δεν το ψήφισε αυτό. Δεν ψήφισαν την προαιρετική και έρχονται τώρα για να ρίξουν ένα «πυροτέχνημα», να προτείνουν την υποχρεωτική».