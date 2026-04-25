Φινάλε Μητσοτάκη - Μακρόν στο ΚΠΙΣΝ: Ο Γάλλος πρόεδρος «ψηφίζει» Ελλάδα ως πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης

Σε ένα κλίμα που υπερβαίνει τα όρια της τυπικής διπλωματίας και αγγίζει τα επίπεδα μιας βαθιάς, οργανικής φιλίας, ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα.

Η παραμονή του στη χώρα μας δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς επισφραγίστηκε η ανανέωση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας για την επόμενη πενταετία, επιβεβαιώνοντας πως Αθήνα και Παρίσι βαδίζουν σε κοινό γεωπολιτικό βηματισμό.

Το επιστέγασμα της επίσκεψης δόθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου οι δύο ηγέτες απηύθυναν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum στον «Θόλο», στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

«Συμφωνούμε σχεδόν στα πάντα»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, εμφανώς ικανοποιημένος από το επίπεδο των συνομιλιών, χαρακτήρισε την Ελλάδα «μοντέλο οικονομικής προόδου», σημειώνοντας πως αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρει στους επενδυτές. «Συμφωνούμε σχεδόν στα πάντα», τόνισε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των συμφωνιών που υπεγράφησαν.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης - Μακρόν: Η συμμαχία που «ξεπερνά» το ΝΑΤΟ – Τι αλλάζει στην άμυνα της χώρας με τις 9 συμφωνίες

O Έλληνας πρωθυπουργός ανταπέδωσε τη φιλελληνική στάση του Γάλλου προέδρου: «Όπως είπατε χθες ότι η Γαλλία αγαπάει την Ελλάδα, σας διαβεβαιώνω, με τον ίδιο τρόπο η Ελλάδα αγαπάει τη Γαλλία».

Άμυνα και γεωπολιτική αναγκαιότητα

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκε η κοινή αμυντική στρατηγική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική έχει πάψει να είναι θεωρητική και αποτελεί πλέον μια «γεωπολιτική αναγκαιότητα» απέναντι σε απρόβλεπτες απειλές.

Ως απτό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας, ανέφερε το κοινό πρόγραμμα ναυπήγησης σύγχρονων πλοίων, καλώντας την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική της ασφάλεια και αυτονομία.

Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και η «καρτεσιανή σκέψη»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ανάλυση των δύο ηγετών για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, ειδικά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της καινοτομίας. Πρότεινε μια πιο «επιθετική» ευρωπαϊκή στρατηγική με μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και μια ενιαία αγορά ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για τον κίνδυνο απώλειας ευκαιριών λόγω των χαμηλών ρυθμών επενδύσεων στην Ευρώπη. Σε μια αποστροφή του λόγου του με έντονο φιλοσοφικό υπόβαθρο, σημείωσε: «Δεν καταλάβαμε την καρτεσιανή σκέψη. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας περισσότερο».

Παράλληλα, εξήρε την ελληνική πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ χαιρέτισε την επανεκκίνηση της συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια ως απαραίτητη πηγή βάσης για την ενεργειακή μετάβαση.

Λίγο πριν την αναχώρησή του από την Αθήνα, ο Γάλλος πρόεδρος έκλεισε την ομιλία του με την εμβληματική φράση «Ζήτω η φιλία Ελλάδας - Γαλλίας», επισφραγίζοντας μια επίσκεψη που επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες δεν συνδέονται μόνο από το παρελθόν, αλλά από ένα κοινό, φιλόδοξο σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης.

Η ελληνογαλλική σύμπραξη, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, αποτελεί πλέον το πρότυπο για το πώς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. μπορούν να συνεργάζονται με εμπιστοσύνη σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Αμέσως μετά την εκδήλωση στο Σταύρος Νιάρχος, το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας αναχωρεί από την Αθήνα.

