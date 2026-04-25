Μητσοτάκης - Μακρόν: Η συμμαχία που «ξεπερνά» το ΝΑΤΟ – Τι αλλάζει στην άμυνα της χώρας με τις 9 συμφωνίες

Σε μια κίνηση που επανακαθορίζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επισημοποίησαν την εμβάθυνση της στρατηγικής τους σχέσης.

Κατά τις κοινές τους δηλώσεις μετά την υπογραφή εννέα κρίσιμων συμφωνιών, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των δύο εθνών δεν εξαντλείται στα λόγια, αλλά θεμελιώνεται με πράξεις που θωρακίζουν την ασφάλεια και την ευημερία των επόμενων γενεών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Εμανουέλ Μακρόν ως έναν «διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και προσωπικό φίλο», τονίζοντας πως η σημερινή συγκυρία είναι κομβική. Η υπογραφή των νέων συμφωνιών αποτελεί την εξέλιξη της στρατηγικής επιλογής του 2021, σφραγίζοντας μια σχέση με βαθιές ιστορικές ρίζες.

«Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την αυτονομία της γιατί έτσι μπορεί να ταξιδέψει στα ταραγμένα νερά ενός αβέβαιου κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, δίνοντας το στίγμα της κοινής πορείας προς τον 21ο αιώνα.

«Αδιαπραγμάτευτη η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής - Μπετόν αρμέ το άρθρο 42.7»

Η είδηση που κυριάρχησε στις δηλώσεις αφορούσε την αμυντική κάλυψη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν κατηγορηματικός: το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ για την αμοιβαία συνδρομή είναι, όπως το χαρακτήρισε, «μπετόν αρμέ».

«Μην αναρωτιώστε, θα είμαστε στο πλευρό σας», δήλωσε απευθυνόμενος σε κάθε επίδοξο αντίπαλο, προσθέτοντας πως η ρήτρα αυτή είναι πιο ισχυρή από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, κάτι που αποδείχθηκε έμπρακτα στην περίπτωση της Κύπρου.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι η ρήτρα δοκιμάστηκε στην πράξη, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα αποτροπής.

Μέση Ανατολή και το κρίσιμο μέτωπο του Ορμούζ

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Μητσοτάκης υπενθύμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου συνομιλητή που συνέβαλε διακριτικά στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τονίζοντας το ενδιαφέρον για την προστασία των Χριστιανών της περιοχής και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Οι υπογραφές και οι κρίσιμες δηλώσεις Μητσοτάκη - Μακρόν από το Μαξίμου

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε άμεση επιστροφή στη διπλωματική οδό και εξέφρασε την ελπίδα για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα Στενά του Ορμούζ, με τους δύο ηγέτες να εμφανίζονται καθησυχαστικοί για το ενδεχόμενο ελλείψεων στα καύσιμα.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων, ελέγχουμε την κατάσταση», τόνισε ο Μακρόν, ενώ ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των στενών χωρίς τη δημιουργία προηγουμένου που θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή ο Μητσοτάκης σχολίασε: «κάνουμε κουπί σε μια βάρκα στην οποία δεν διαλέξαμε να μπούμε», ενώ ο Μακρόν συμφώνησε, λέγοντας: «ουσιαστικά είμαστε θύματα αυτής της γεωπολιτικής κατάστασης. Δεν θα πρέπει να υπάρξει πανικός».

Οι εννέα συμφωνίες: Το εύρος της νέας συνεργασίας

Η αναβάθμιση της συνεργασίας δεν περιορίζεται στην άμυνα, αλλά εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Οι εννέα συμφωνίες που υπεγράφησαν προβλέπουν:

Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση: Η κεντρική ομπρέλα της συνεργασίας.

Ανανέωση της Αμυντικής Συνεργασίας: Επικαιροποίηση της συμφωνίας του 2021 για την ασφάλεια.

Οδικός Χάρτης Υπουργείων Εξωτερικών: Συντονισμός της διπλωματικής δράσης.

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Κοινή δήλωση για τη δια βίου μάθηση.

Σχέδιο Δράσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2026-2030): Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας.

Πυρηνική Τεχνολογία: Συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και την τεχνογνωσία.

Ψηφιακά Ωκεάνια Συστήματα: Ίδρυση διακυβερνητικού οργανισμού για θαλάσσιες υπηρεσίες πληροφορικής.

Έρευνα και Ανάπτυξη στην Άμυνα: Καινοτομία σε στρατιωτικές τεχνολογίες και συστήματα.

Υποστήριξη Πυραύλων MICA: Συμφωνία-πλαίσιο με την MBDA France για τη συντήρηση και υποστήριξη των πυραυλικών συστημάτων.

«Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν, καθιστώντας σαφές ότι η ελληνογαλλική συμμαχία αποτελεί πλέον τον φάρο για τη στρατηγική αυτονομία της γηραιάς ηπείρου.