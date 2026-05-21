Άρχισε η εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και το θέατρο «Ολύμπιον» γέμισε από κόσμο. Μάλιστα, μικρή ένταση καταγράφηκε ανάμεσα στους φύλακες και τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης ανακοίνωσαν λίγο πριν τις 18:50 ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος άλλων πολιτών, καθώς ο χώρος έχει γεμίσει.

Στην εξήγηση που δίνουν στους συγκεντρωμένους, όπως φαίνεται και από το βίντεο του Orange Press Agency, αναφέρουν ότι έχει υπολογιστεί η παρουσία μόνο καθήμενων, και όχι ορθίων, με το πλήθος να αντιδρά, ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες.

Κόμμα Καρυστιανού: Τι είπαν οι παρευρισκόμενοι στο Ολύμπιον

Πλήθος κόσμου αναμένει την παρουσίαση του κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού.

«Υποστηρίζω τη Μαρία Καρυστιανού όπως και πολλοί Έλληνες. Κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα, καλείται να αναλάβει την ευθύνη του. Πρέπει να χτίσει τη σύναμη που έχει και αυτό της αναλογεί. Ως Έλληνες πρέπει τη δημοκρατία να την υπερασπιστούμε αν μη τι άλλο. Για αυτό είμαι και εγώ σήμερα εδώ, για να υποστηρίξω τη Μαρία Καρυστιανού, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες. Ελπίζουμε για μια καλύτερη Ελλάδα», είπε παρευρισκόμενη.

Με τη σειρά του ακόμη ένας υποστηρικτής της Μαρίας Καρυστιανού δήλωσε στις κάμερες: «Είμαι αγρότης και ποιητής. Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το νέο εγχείρημα. Μαρία λέγανε την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει ανάσταση. Η μνήμη του θεού είναι ψυχή.

Η ψυχή είναι ο Έλλην λόγος. Ο Έλλην λόγος είναι η εύφορη και ευλογημένη γαία μας. Η εύφορη και ευλογημένη γαία μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγώνων να μην κείτεται ορφανή», είπε μεταξύ άλλων με φόντο το κόμμα Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για νέα πατρίδα με αρχές και αξίες.