Ασλανίδης: «Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού»

Σκληρή κριτική άσκησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης

Ο Παύλος Ασλανίδης φιλοξενήθηκε στον FM100, σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

Αναφερόμενος στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Ασλανίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου ανοίξανε σαμπάνιες».

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του πως το κόμμα μετατοπίζει τη συζήτηση από τη δίκη, σημειώνοντας: «Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού».