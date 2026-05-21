Ασλανίδης: «Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού»

Σκληρή κριτική άσκησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης
Ο Παύλος Ασλανίδης φιλοξενήθηκε στον FM100, σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.
Αναφερόμενος στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Ασλανίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου ανοίξανε σαμπάνιες».
Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του πως το κόμμα μετατοπίζει τη συζήτηση από τη δίκη, σημειώνοντας: «Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού».
- «Να δώσετε ένα 100ρικο»: Στη δημοσιότητα το βίντεο με τον αναισθησιολόγο που ζητά φακελάκι
- Air France και Airbus κρίθηκαν ένοχες για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009 με τους 228 νεκρούς
- Ποια ελληνική σειρά της ΕΡΤ θα προβάλλεται στην Ιταλία
- Γουίλεμ Νταφόε: Αποκάλυψε το αγαπημένο του μέρος στην Ελλάδα - «Ήταν μια αξέχαστη στιγμή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.