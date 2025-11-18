Φλωρίδης: «Η ΕΛΑΣ δεν θα κάνει γιουρούσια - Όποιος παραδώσει τα παράνομα όπλα που έχει θα την γλιτώσει»

Σε ζητήματα σχετικά με το χαρτοφυλάκιό του, αλλά και σε συνολικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε o υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή Newsroom. Ως προς τις γενικές πολιτικές εξελίξεις και το στόχο της αυτοδυναμίας, τόνισε ότι «το ταμείο γίνεται στο τέλος», αναφερόμενος στη δήλωση του Κ. Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ επισήμανε ότι η Ελλάδα πληρώνει νωρίτερα τις οφειλές της, με αποτέλεσμα να γίνεται παράδειγμα για τον τρόπο που ορθοπόδησε η οικονομία.

Επίσης ένα μέρος των πλεονασμάτων ήδη επιστρέφεται στους πολίτες, ένα άλλο τμήμα τους πηγαίνει στην εξόφληση των χρεών της χώρας και ένα άλλο μέρος μένει σαν αποθεματικό για τα δανεικά που παίρνει σήμερα η χώρα.

«Άρα αυτή η διαχείριση που μοιάζει να είναι δύσκολη, είναι επιτυχής και επιτρέπει στην κυβέρνηση κάθε τόσο ένα μέρος αυτού του πλεονάσματος, που είναι δηλαδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας», είπε ο κ. Φλωρίδης.

Ιδιαίτερα στάθηκε στα νέα προγράμματα για κατοικίες, στις παρεμβάσεις ενάντια στην ακρίβεια με τη μείωση της φορολογίας.

Η βελτίωση του εισοδήματος

Συγκεκριμένα τόνισε πως: «Αυτό το μέτωπο είναι τριπλό. Δηλαδή το μέτωπο είναι πρώτον, να δεις τι ποσό μπορεί να εντείνει τις προσπάθειες να μειωθεί το θέμα της ακρίβειας στην Ελλάδα, δηλαδή να αντιμετωπιστεί πλήρως με την έννοια καμία χώρα δεν το έχει καταφέρει, αλλά τέλος πάντων να περιορίσει τις συνέπειές του και κυρίως για τα χαμηλά εισοδήματα τα οποία ξοδεύουν σε τρόφιμα και ενέργεια βασικά.

Άρα η πρώτη μεγάλη προσπάθεια, ένα μεγάλο μέτωπο και ο αγώνας συνεχίζεται εκεί είναι αυτός. Η δεύτερη προσπάθεια, το δεύτερο μέτωπο, είναι οι κατοικίες. Εκεί, απ’ ό, τι ακούω, ο πρωθυπουργός είπε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα εξαγγείλουν ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης του κόσμου του ελληνικού λαού.

Και το τρίτο είναι να ενισχύουμε διαρκώς τα εισοδήματα. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση το 2019 παρέλαβε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και τώρα τα πράγματα κινούνται προς την περιοχή πάνω από τα 900 ευρώ. Ο μέσος μισθός είναι περίπου 1500.

Άρα η προσπάθεια είναι να ενισχύονται τα εισοδήματα. Επομένως, η προσπάθεια είναι τριπλή. Είναι και στο μέτωπο της ακρίβειας και στο μέτωπο της στέγασης και στο μέτωπο της ενίσχυσης των εισοδημάτων».

Οι αμυντικές δαπάνες

Σε άλλο σημείο της συνέντευξή του, ανέφερε πως: «Εμείς δεν είμαστε Λουξεμβούργο, ούτε Βέλγιο, ούτε Δανία, όπου δεν αντιμετωπίζουμε εθνικό κίνδυνο. Έχουμε μόνιμο εθνικό κίνδυνο προσδιορισμένο, ο οποίος δε σταματάει ποτέ. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό τι σημαίνει;

Ότι για να μην μπορέσει να υλοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος, να μην μπορέσει να εξελιχθεί, πρέπει να φροντίζουμε την άμυνά μας. Και η Ελλάδα αυτά τα χρόνια και ειδικά στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, ίσως έχει την πιο ισχυρή άμυνα που είχε στην ιστορία της.

Αυτό όμως προϋποθέτει δαπάνες για να έχεις την αναβάθμιση των F-16 που τα πήραμε εμείς τα μισά τα έχουμε ήδη παραλάβει. Πρέπει να πληρώσεις για να πάρεις τα F-35 που είναι η υπεροπλία μας.

Πρέπει να πληρώσεις για να έχεις τους Ισραηλινούς πυραύλους, για να κάνεις την ασπίδα του Αχιλλέα. Άρα λοιπόν, αυτή η απόδοση της οικονομίας μας επιτρέπει με μια σωστή διαχείριση να μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή την καλύτερη αμυντική, τη καλύτερη αποτρεπτική ικανότητα που είχαμε, που έχουμε ποτέ.

Τι σημαίνει αυτό τώρα; Για να καταλαβαίνει κι ο κόσμος ότι αυτός που σε απειλεί μονίμως ένα πράγμα ξέρει. Δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει τις απειλές του αν έχει απέναντί του μια χώρα η οποία θα τον κατεδαφίσει, δηλαδή θα έχει τεράστιο κόστος. Κατά συνέπεια λοιπόν, όσο πιο πολύ ενισχύουμε την αμυντική μας ικανότητα, τόσο πιο πολύ λιγοστεύουν οι εθνικοί κίνδυνοι και έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες συμβάλλουν στην αμυντική θωράκιση της χώρας».

Η αντιμετώπιση της οπλοκατοχής

Για την οπλοκατοχή δήλωσε, ότι όσοι παραδώσουν όπλα που μέχρι τώρα κατείχαν παρανόμως δεν θα διωχθούν και προανήγγειλε εντατικούς ελέγχους, όπου όσοι εντοπιστούν να κατέχουν παρανόμως όπλα θα διωχθούν, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και για την κατοχή κυνηγετικών όπλων.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Και βεβαίως τώρα όσοι περιμένουν ότι η Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού θα αρχίσει γιουρούσια, δεν πρόκειται να το κάνει. Η Ελληνική Αστυνομία θα δουλέψει με βάση ένα σχέδιο, θα πάει με πρόγραμμα, θα προχωρήσει με οργανωμένες έρευνες. Και βεβαίως έχουμε πρόβλεψη μιας διάταξης η οποία λέει ότι αν όσοι κατέχουν όπλα παράνομα αυτή την περίοδο και έρθουν τα παραδώσουν πριν τους ασκηθούν διώξεις, θα απαλλαγούν.

Αν έρθει αυτοβούλως κάποιος, έχει όπλα παράνομα και θέλει να τα παραδώσει οικειοθελώς πριν του ασκηθούν διώξεις, αυτός θα την γλυτώσει. Οι άλλοι όμως, αν ξέρουν ότι κάποια στιγμή μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο θα αντιμετωπίσουν την παρουσία της αστυνομίας και τότε θα έχουν τον κίνδυνο να οδηγηθούν στη φυλακή».

Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης

Για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης ανέφερε ότι ίσχυε 1.500 ημέρες για τελεσίδικη απόφαση στην Ελλάδα, όταν είναι 650 κατά μέσο όρο στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τόνισε ότι με το Δικαστικό Χάρτη, ο στόχος των 650 ημερών πιάστηκε στην Ελλάδα, πλην Αθήνας.

Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε πως: «Στην Αθήνα έχουμε αυτό που σας περιέγραψα. Κάνεις μια αγωγή για να φτιαχτεί ο φάκελος. Περνάνε τέσσερις μήνες από το νόμο και μετά περιμένεις τέσσερα χρόνια να οριστεί δικάσιμος και μετά 8 μήνες να βγει η απόφαση και μετά άλλα δύο χρόνια το Εφετείο.

Έχουμε ένα στοκ 15.000 υποθέσεις που περιμένουν 4 χρόνια να δικαστούν. Αυτό τώρα με το διπλασιασμό των δικαστών που κάναμε στην Αθήνα θα εκκαθαριστεί σε 1 χρόνο. Όλες αυτές οι υποθέσεις θα προσδιοριστούν και θα δικαστούν μέσα στο 26 που περιμένουν 4 χρόνια.

Και υποθέσεις περίπου 30.000 που αφορούν ανακοπές στους πλειστηριασμούς και προσδιορίζονται τώρα που μιλάμε να δικαστούν το 37. Με μία πλατφόρμα που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα επαναπρογραμματιστούν όλες και αντί να δικαστούν σε 12 χρόνια θα δικαστούν σε 2 με 2,5».

Προανήγγειλε ότι αύριο Τετάρτη 19/11 θα παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία για τα θέματα αυτά.