Φλωρίδης: «Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, συνεχίζει να τα έχει»

Στη συζήτηση για το «πώς ήρθε» η διάταξη για την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας σε υποθέσεις που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα, αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδης, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, όπου και εντάχθηκε η συγκεκριμένη διάταξη με τη μορφή τροπολογίας.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην πρόσφατη έλευση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λ. Κοβέσι στην Ελλάδα, την επίσκεψή της στο υπουργείο Δικαιοσύνης και τη συμμετοχή της στο Φόρουμ των Δελφών, μετέφερε «κατά λέξη» τι ακριβώς είπε ατο συνέδριο: «Είχα αυτή τη συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία. Κατάλαβα» λέει η κα Κοβέσι, «ότι θέλουνε να κάνουνε κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι».

Κατά συνέπεια, είπε ο κ. Φλωρίδης, «όταν συζητάμε εδώ, ότι εμείς πήραμε μία πρωτοβουλία, η οποία ενδεχομένως να περιορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την αλήθεια».

Τόνισε, μάλιστα, ότι έκανε «μία νομοτεχνική βελτίωση, ώστε να μη μείνει καμιά αμφιβολία, πέρα από τις δηλώσεις που έχω κάνει εδώ, ότι ο ιδρυτικός νόμος για την ευρωπαϊκή εισαγγελία που καθορίζει τις ανακριτικές αρμοδιότητες, ο όποιος είναι βεβαίως συμβατός με τον κανονισμό, δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, συνεχίζει να τα έχει.

Θέλω να θυμίσω επίσης, ότι οι ανακριτές, σε όλες τις τις υποθέσεις που χειρίζεται η ευρωπαϊκή εισαγγελία, υπάρχουν. Σας θυμίζω την υπόθεση 717. Εκεί δεν έχει ανακριτή; Έχει ανακριτή. Εδώ τι λέμε; Ότι απλώς, ο ανακριτής, επειδή αφορά υποθέσεις πολιτικών, [. . .] θα πρέπει να είναι ένας έμπειρος δικαστής. Αυτός πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής. Και αυτός ορίζεται από την ολομέλεια. Και αν μιλάμε για την ολομέλεια του Εφετείου της Αθήνας, αυτή έχει 250 - 300 εφέτες... Κατά συνέπεια, το πλαίσιο είναι αυτό» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.