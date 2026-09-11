Γαβριήλ Σακελλαρίδης στο Reader: «Η Αριστερά πρέπει να εμπνεύσει ξανά την κοινωνία»

Στο περίπτερο του Reader στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ βρέθηκε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας για σειρά θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες, αλλά και για το κεντρικό πολιτικό σκηνικό.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι «μία από τις μεγαλύτερες παγίδες στην πολιτική συζήτηση είναι να αποδεχτεί η κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άλλου δρόμου».

Όπως είπε, «το αν υπάρχει ή όχι εναλλακτική, δεν είναι από πριν προσδιορισμένο, αλλά έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν πολιτικά κόμματα που να προτείνουν ένα συγκεκριμένο διαφορετικό δρόμο και κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν κοινωνικές δυνάμεις που να υποστηρίξουν ένα τέτοιο σχέδιο, για να ανοίξουν την προοπτική ενός άλλου δρόμου».

Ακόμα, ανέφερε: «Το σίγουρο είναι ότι είναι παράδοξο και προβληματικό να πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική. Αν ίσχυε αυτό, ιστορικά δεν θα είχε υπάρξει πρόοδος στις κοινωνίες μας και θα ήμασταν ακόμα στο μεσαίωνα.

Τα πράγματα υπήρξαν χειρότερα, με πολύ δυσμενέστερους συσχετισμούς δύναμης, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, χωρίς δημοκρατικά δικαιώματα, όμως κατάφεραν να αναδυθούν κοινωνικά και πολιτικά κινήματα, τα οποία έφεραν τα πάνω κάτω».

«Σήμερα το να συμπεριφερόμαστε σαν κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας και να λέμε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί έχουμε έναν Μητσοτάκη που λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, είναι κατά την άποψή μου μεγάλο λάθος», τόνισε ακόμα, συνεχίζοντας:

«Εδώ έρχονται οι δικές μας ευθύνες, του πολιτικού συστήματος, και του κατά πόσο τα πολιτικά κόμματα μπορούν να διατυπώσουν έναν λόγο, ένα πρόγραμμα και έναν ηθικό και αξιακό κώδικα που να μπορεί να εμπνεύσει ξανά την κοινωνία, από την πλευρά τουλάχιστον της Αριστεράς».

«Αδιανόητη η κατάσταση με τα ενοίκια»

Επιπλέον, ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρθηκε και στο φλέγον ζήτημα του στεγαστικού που απασχολεί ευρύτερα κοινωνικά στρώμματα. «Η κατάσταση είναι αδιανόητη», υπογραμμίζει και συμπληρώνει: «Μιλάμε για σπίτια που στις αρχές της προηγούμενης δεκαετία μπορούσες να τα βρεις 300 ευρώ και σήμερα έχουν πάει στα 700 – 800».

«Βλέπουμε δυστυχώς κόσμο, ιδιαίτερα φοιτητές και φοιτήτριες, να ακυρώνουν τα σχέδιά τους, να μην πηγαίνουν καν να γραφτούν και να σπουδάσουν, επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν οι οικογένειές τους ένα τέτοιο ενοίκιο», αναφέρει ακόμα.

«Από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν και έτσι πρέπει να δούμε το ζήτημα της στέγασης. Πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο που πληρώνει το ενοίκιο, τους ανθρώπους που χρειάζονται να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στη στέγαση και πάνω σε αυτό να προτείνουμε ένα σχέδιο πολιτικής», ανέφερε ακόμα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς στο Reader.

«Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να απαγορευτεί η Golden Visa, ένα αδιανόητο επενδυτικό σχήμα, το οποίο στην πραγματικότητα λειτουργεί εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας με έναν πολύ επιβαρυντικό τρόπο», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε: «Πρέπει επίσης να απαγορευτεί η λειτουργία νομικών προσώπων στην εκμίσθωση ακινήτων Airbnb που κάνουν μαζική κατάχρηση αυτής της δυνατότητας».

Παράλληλα, «πρέπει να μπει πλαφόν στα ενοίκια που τρέχουν με διψήφιο ρυθμό κάθε χρόνο και να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες, τους οποίους δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε».

Αναφορικά με την πρόταση της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης είπε: «Προτείνουμε έναν μηχανισμό που θα δίνει κίνητρα στους ιδιοκτήτες να δώσουν τα σπίτια τους στο κράτος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να έχουν εγγυημένο ενοίκιο μακράς μίσθωσης και μετά το κράτος να τα δίνει με κοινωνικά κριτήρια και με ένα λογικό και προσιτό αντίτιμο στους ενοικιαστές».

«Αρκούν όλα αυτά; Κατά την άποψή μου όχι. Πρέπει να υπάρχει και ένα κίνημα υπεράσπισης της στέγης, όπως υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα σωματεία ενοικιαστών, τα οποία πρέπει να τα στηρίξουμε με κάθε τρόπο, έτσι ώστε αυτό το πολιτικό αίτημα να γίνει και κοινωνική διεκδίκηση», κατέληξε.