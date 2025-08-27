Το γαλάζιο φρένο στις διαρροές, το ζόρικο υπουργικό ντουέτο και οι πρώτες 100 ημέρες ΠΑΣΟΚ

Με δεδομένο ότι απέχουμε ακόμα αρκετές μέρες από τη ΔΕΘ, αλλά και ότι ο κόσμος δεν έχει γυρίσει ακόμα πλήρως από τις θερινές διακοπές, ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει να περιοριστούν οι διαρροές για τις παροχές που θα ανακοινώσει από το βήμα του Βελλίδειου. Και αυτό γιατί, άμα συνεχιστεί με ατέρμονο ρυθμό αυτή η συζήτηση, μπορεί να χαθεί το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού και τα μέτρα να θεωρηθούν σχεδόν αναμενόμενα.

Οι μετρήσεις του Αυγούστου

Συζητήθηκε αρκετά η χθεσινή μέτρηση της εταιρείας Interview που αποτυπώνει την αναμενόμενη φθορά της ΝΔ λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την καταγραφή του κόμματος Τσίπρα ως μια δυναμική υπόθεση. Μάλιστα, στην εν λόγω μέτρηση το προφίλ του πρώην πρωθυπουργού είναι σε καλές τιμές και η απόσταση από τον κ. Μητσοτάκη μικρή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Οφείλω να πω πάντως ότι η μέτρηση μου προξένησε αίσθηση, καθώς σπανίως τρέχουν έρευνες μεσούντος του Αυγούστου. Ακόμα και το Μαξίμου περιμένει την επόμενη εβδομάδα για να τρέξει τις πρώτες κυλιόμενες έρευνες.

Πρόγραμμα 100 ημερών

Στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για την πρώτη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στην ομιλία του αναμένεται να αναφερθεί στο πρόγραμμα των 100 ημερών που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ για την διακυβέρνηση της χώρας. Προμετωπίδα του προγράμματος είναι η επαναφορά του 13ου μισθού και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τις συντάξεις. Στη Χαριλάου Τρικούπη εντείνουν τις επιθέσεις στην κυβέρνηση σε όλο το φάσμα της πολιτικής επικαιρότητας, με αιχμή ωστόσο την ακρίβεια και τα κυβερνητικά πλεονάσματα που κατά το ΠΑΣΟΚ έχουν οδηγήσει στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών.

Αργεί η τοποθέτηση Γραμματέα

Στην ΚΟ της ΝΔ εκκρεμεί η πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την αιφνιδιαστική απώλεια του Απόστολου Βεσσυρόπουλου. Ωστόσο προσπάθησα να πάρω λίγο κλίμα από τους γαλάζιους βουλευτές και για να πω την αλήθεια, δεν βρήκα ιδιαίτερη προθυμία. Άλλωστε είναι αρκετές οι κοινοβουλευτικές μάχες που είναι να δοθούν το επόμενο διάστημα και η θέση μοιάζει με ηλεκτρική καρέκλα πλέον.

Περιμένοντας τον... Αλέξη

Στον ΣΥΡΙΖΑ όλα κινούνται γύρω από τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα και των αποφάσεων που θα λάβει ο πρώην Πρωθυπουργός αναφορικά με την ίδρυση του νέου κόμματος. Εγώ βρήκα ενδιαφέρουσες τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή του κόμματος, Νικόλα Φαραντούρη, που θύμισε πως ο πρώην Πρωθυπουργός συμμετείχε στις συνόδους των Σοσιαλιστών στην ΕΕ. Η επισήμανση γίνεται ώστε να είναι κατανοητή εκ των προτέρων η κίνηση Τσίπρα να μετακινηθεί στο Κέντρο και να μην απευθυνθεί αποκλειστικά στους ψηφοφόρους της Αριστεράς. Υπομονή μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026 που όπως όλα δείχνουν θα λάβει σάρκα και οστά το νέο εγχείρημα.

Ζόρικο υπουργικό ντουέτο

Το καλοκαίρι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν άμβλυνε τα πάθη, αλλά τα ενέτεινε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπουργείο πέριξ της πλατείας Συντάγματος, όπου λέγεται ότι οι σχέσεις υπουργού-υφυπουργού είναι πλέον οριακές. Βεβαίως, πριν από μερικούς μήνες το εν λόγω υπουργείο επηρεάστηκε από τον ανασχηματισμό και θεωρήθηκε ότι οι σχέσεις προϊσταμένου με υφιστάμενο θα είναι πιο αρμονικές σε σχέση με το προηγούμενο ντουέτο. Η ζωή έδειξε ότι… ο/η υπουργός είναι δύσκολος/η περίπτωση…